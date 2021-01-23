«Фармаимпекс» войдет в партнерство «ИРИС»

Ижевская аптечная сеть «Фармаимпекс» Владимира и Алексея Зверевых решила стать участником партнерства «ИРИС», рассказал Vademecum председатель совета директоров сети «Твой доктор» (входит в «ИРИС») Дмитрий Сокол. Включение «Фармаимпекса» увеличит оборот «ИРИС» в пересчете на результаты 2020 года на 40% – до 70 млрд рублей. Ижевская аптечная сеть «Фармаимпекс» Владимира и Алексея Зверевых решила стать участником партнерства «ИРИС», рассказал Vademecum председатель совета директоров сети «Твой доктор» (входит в «ИРИС») Дмитрий Сокол. Включение «Фармаимпекса» увеличит оборот «ИРИС» в пересчете на результаты 2020 года на 40% – до 70 млрд рублей.

«Фармаимпекс» вошел на правах равноценного партнера – в капитал ООО «ИРИС» войдет Владимир или Алексей Зверев, сообщила Vademecum генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова.

Сейчас по 20% в ООО «Ирис» принадлежит Екатерине Арустамян («Ставропольские городские аптеки»), Юрию Гайсинскому (Farmani), Игорю Жуковичу («Новая аптека», «Аптека Миницен»), Олегу Милютину («Фармакопейка»), Дмитрию Соколу («Твой доктор»).

«В работе самого «ИРИСа» ничего не поменяется – все алгоритмы останутся прежними. Но появятся большие перспективы, потому что наш оборот после вхождения «Фармаимпекса» увеличится почти на 40%, и мы станем более интересными для производителей», – рассказала Галина Орлова.

По ее словам, оборот «ИРИС» за 2020 год составил около 50 млрд рублей, «Фармаимпекса» – 20 млрд рублей. Число аптек на конец года у «ИРИС» составляло 1 750, «Фармаимпекса» – 665.

Партнерство с «Фармаимпексом», говорит Орлова, позволит «ИРИС» вывести совокупный объем онлайн-продаж участников партнерства на второе место среди аптек и аптечных объединений (первое – у Apteka.ru). За 2020 год оборот продаж «ИРИС» в интернете составил около 5 млрд рублей.

«Фармаимпекс» занял 14-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» по итогам первого полугодия 2020 года с выручкой 8,3 млрд рублей. Совокупная выручка сетей, входящих в «ИРИС», составила за тот же период 21,2 млрд рублей.

Партнерство «ИРИС» создано в 2015 году. На ООО «Ирис», в капитал которого вошли представители сетей-участников, объединены функции закупки, маркетинга, обучения, IT. При этом каждая сеть сохраняет свой бренд, руководство, юрлица с лицензиями.

Фото: yandex.ru

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