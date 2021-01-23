«БСС» выходит на рынок детского и лечебного питания

Владелец фармдистрибьютора «БСС» Эдуард Захрабеков в январе 2021 года стал владельцем 60% в ООО «БСС Фуд». Предприятие займется развитием нового для холдинга направления – поставками детского и лечебного питания, рассказали Vademecum в «БСС». Партнером Захрабекова станет Инна Симаходская, жена совладельца петербургской сети детских товаров «Детки» Олега Симаходского.

«БСС Фуд» займется поставками в том числе специализированного питания для детей раннего возраста и с какими-либо патологиями, уточнил фармдистрибьютор. По данным Euromonitor International, оборот рынка детского питания в России без учета молочных смесей в 2019 году составил 279,7 млрд рублей.

По словам представителя «БСС Фуд», компания входит в холдинг «БСС» и будет использовать его мощности, включая складские помещения и налаженные логистические цепочки.

Стоимость приобретения доли не уточняется. До приобретения компания называлась «Тендерфарма» и деятельности не вела. Ею на 100% владела Инна Симаходская, у которой остается 40%. Симаходская «имеет фармацевтическое образование и будет осуществлять управленческую деятельность», сообщил представитель «БСС». По его словам, к сети «Детки» «БСС Фуд» отношения не имеет, как не будет иметь и партнерства с ней. «Детки» возникла в 2015 году на части площадей обанкротившейся сети «Дети», сейчас, по данным сайта, включает 33 магазина, из них 30 – в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Почти все ее совладельцы – топ-менеджеры группы «Дети», включая Олега Симаходского.

Фармкомпания «БСС» в последние годы расширяет направления бизнеса. В 2020 году созданы отдельные направления по дистрибуции средств для эстетической медицины и косметологии «БСС-Косметика», а также по поставкам имплантатов и постоперационного белья «БСС-Эстетика». Позже холдинг объявил о создании «БСС-Лаб», которое будет поставлять реагенты для лабораторных исследований в области иммунохимии, биохимии, гематологии, гемостаза, анализа мочи, а также средства для микробиологических лабораторий.

«БСС» основана в 1996 году в Санкт-Петербурге, ее единственным владельцем является Эдуард Захрабеков. Дистрибьютор имеет 13 филиалов. В розничном дивизионе холдинга действуют 248 аптек под брендом «Алоэ», сеть с выручкой 3,5 млрд рублей по итогам первой половины 2020 года заняла в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» 26-е место.

Фото: lezgi-yar.ru

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