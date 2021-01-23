«Р-Фарм» включил первых пациентов в исследование препарата для терапии инфаркта миокарда

Фармпроизводитель «Р-Фарм» запустил международное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование RPH-104 (ингибитора интерлейкина-1) среди пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) электрокардиограммы, сообщает компания.

Всего в испытании запланировано участие 102 пациентов из России и США. Они получат однократную подкожную инъекцию, после чего будут находиться под наблюдением кардиолога в течение года для оценки эффективности воздействия препарата.

«Острый инфаркт миокарда является распространенной формой ишемической болезни сердца, характеризующейся высокой смертностью. Интерлейкин-1 играет важную роль в развитии воспалительного ответа после инфаркта и участвует в процессе ремоделирования миокарда. Воспалительная реакция усугубляет поражение сердца и является предиктором повышения риска смерти или развития сердечной недостаточности. Мы считаем, что подавление ИЛ-1 с помощью RPH-104 может привести к минимизации последствий заболевания у пациентов с ИМпST», – завил директор медицинского департамента «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

RPH-104 – биологический препарат, разработанный в лаборатории «Р-Фарм» в США, представляющий собой новый гетеродимерный белок, ингибирующий ИЛ-1. Препарат разрабатывается для лечения целого ряда социально значимых и орфанных заболеваний, характеризующихся системным воспалением, включая острый инфаркт миокарда, синдром Шницлер, COVID-19, возвратный перикардит, семейную средиземноморскую лихорадку, подагру.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (US FDA) присвоило препарату RPH-104 орфанный статус для лечения синдрома Шницлер. В настоящий момент это единственный препарат, одобренных FDA для лечения синдрома Шницлер.

Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) – это клинический синдром острой ишемии и некроза миокарда. По данным европейского регистра, смертность среди пациентов с ИМпST через шесть месяцев может превышать 12%, в течение первого года составляет около 10%, достигает 20% в течение пяти лет.

gxpnews