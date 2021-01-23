«Фармасинтез» готовит к выпуску препарат для терапии COVID-19

Первая партия препарата для борьбы с COVID-19 «Ремдеформ» (МНН ремдесивир) готова к выпуску на Иркутском заводе «Фармасинтез», 22 тыс. упаковок препарата скоро поступят в оборот, сообщает компания.

«”Ремдеформ” зарегистрирован компанией «Фармасинтез» в конце прошлого года. Он включен Минздравом России в схему лечения новой коронавирусной инфекции. Первая промышленная партия, 22 тыс. упаковок препарата, скоро поступит в гражданский оборот. Через систему здравоохранения лекарство будет распределено в медорганизации по всей России», – рассказал президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.

Генеральный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский добавил, что с февраля компания планирует выпускать около 45-50 тыс. упаковок этого препарата еженедельно.

Производственные мощности завода компании в Иркутске позволяют выпускать в год более 4 млрд таблеток и 18 млн флаконов, из которых более 13 млн – это растворы, концентраты и эмульсии; 5 млн лиофилизатов для приготовления раствора для инфузий: именно в такой форме здесь уже выпускается «Ремдеформ».

В новом крупнотоннажном цехе завода будут производиться антибиотики и противовирусные препараты, в том числе новый лекарственный препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией. Цех предназначен для производства твердых, лиофилизированных и инъекционных форм лекарственных препаратов. Объем инвестиций в проект составил свыше 1 млрд рублей, создано 270 высокотехнологичных рабочих мест. Промышленное оборудование нового производственного цеха представлено производителями Romaco, Ulman, Fette и Tofflon. Производство укомплектовано линиями розлива и таблетирования, тремя упаковочными линиями и двумя установками для лиофильной сушки площадью 20 квадратных метров каждая.

«Сегодня как никогда ощущается значительная роль компании в профилактике и лечении коронавирусной инфекции: выпуск лекарственного препарата “Ремдеформ” позволит сделать значительный рывок в борьбе с инфекцией. Радует тот факт, что несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, все планы вашей компании осуществляются в запланированные сроки», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время посещения завода 22 января.

Группа компаний «Фармасинтез» – крупнейший отечественный производитель лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет, инфекционные заболевания. Производственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами в городах: Иркутск, Братск, Уссурийск, Тюмень, Санкт-Петербург. Выручка «Фармасинтез» в 2019 году составила 22,7 млрд руб., чистая прибыль — 5,5 млрд руб., прирост выручки к 2018 году составил 36%. Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 170 наименований препаратов в различных лекарственных формах, более 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

gxpnews