УК «Аптечные традиции» выиграла суд по иску к АСНА на 33 млн рублей

Арбитражный суд Москвы встал на сторону УК «Аптечные традиции» в споре с АСНА и удовлетворил иск о взыскании с ответчика 33 млн рублей. В АСНА планируют оспорить решение суда.

21 января ООО «УК «Аптечные традиции» выиграло иск к ООО «АСНА» на 33 млн руб. Это один из многочисленных исков, поданных истцом за несколько лет судебных разбирательств.

Иск компания «Аптечные традиции» подала в июле 2020 года. По словам ее генерального директора Дмитрия Руцкого, конфликт с АСНА тянется около двух лет и выигранное дело лишь одно из нескольких судебных разбирательств.

«Давно пытаемся взыскать денежные средства за услуги, которые нам причитаются за работу с АСНА», — заявил он «ФВ». По его словам, организация отказалась выплачивать задолженность, из-за чего компания «Аптечные традиции» и была вынуждена обратиться в суд.

В АСНА подтвердили «ФВ», что суд принял решение в пользу «Аптечных традиций». При этом организация не согласна с исходом дела и планирует оспаривать решение суда.

«Это обычная деловая практика. Мы имеем разногласия и решаем их в правовом поле. Ряд дел еще в процессе рассмотрения», – сообщил представитель компании.

Согласно картотеке арбитражных дел, за несколько лет судебных разбирательств сеть подала в адрес АСНА ряд исков, большинство из которых оставлены судом без рассмотрения или получили отказ.

О желании выйти из ООО «АСНА» УК «Аптечные традиции» заявила в 2018 году. Тогда в интервью «ФВ» Руцкой объяснил стремление развиваться вне АСНА ростом компании и желанием самостоятельно выстраивать взаимоотношения с производителями.

Руслан Мавлиханов

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