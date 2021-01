В ЦРПТ рассказали о порядке выхода из уведомительного режима маркировки лекарств MSD прекратила разработку двух вакцин против COVID-19 из-за провала испытаний » AstraZeneca сократит поставки вакцин в Европу на 60% Британская AstraZeneca сообщила официальным лицам Европейского союза, что сократит поставки своих вакцин от COVID-19 в Европу на 60% в первом квартале 2021 года. Ранее о подобном сокращении сообщали Pfizer и BioNTech. В связи с этим руководство Италии рассматривает юридические шаги против этих компаний, а правительство Германии закупило моноклональные антитела, чтобы использовать их для «пассивной вакцинации». Компания AstraZeneca заявила, что сократит поставки своих вакцин против коронавируса в Европу в первом квартале текущего года на 60% из-за производственных проблем. Согласно данным Reuters, 27 стран ЕС получат 31 млн доз вместо согласованных ранее 80 млн. Поставки должны начаться с 15 февраля в соответствии с первоначальными планами. Компания подтвердила сокращение поставок, не предоставив конкретных цифр о размерах дефицита. Представитель AstraZeneca заявила официальным лицам ЕС, что это связано с производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии, которым управляет ее партнер Novasep, пишет Reuters. Компания также не смогла представить обновленные планы по поставкам во втором квартале на период с апреля по июнь, отмечает источник издания. «Первоначальные объемы будут ниже, чем изначально предполагалось, из-за снижения выработки на производственной площадке в рамках нашей европейской цепочки поставок», – заявил представитель AstraZeneca. Еврокомиссия и страны–члены ЕС испытывают «глубокую неудовлетворенность» в связи с сокращением поставок, написала комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес в Twitter. По ее словам, Еврокомиссия будет настаивать на принятии «мер для увеличения предсказуемости и стабильности поставок». Вместе с тем премьер министр Италии Джузеппе Конте обвинил AstraZeneca в «серьезном нарушении условий контракта». Он заявил, что рассмотрит «все юридические шаги», после того как руководство AstraZeneca подтвердило Риму, что Италия получит 3,4 млн доз в первом квартале вместо 8 млн, передает The Financial Times. «Эти задержки с поставками являются серьезными нарушениями контрактов, которые наносят огромный ущерб Италии и другим европейским странам, оказывая прямое воздействие на жизнь и здоровье граждан, а также на нашу экономическую и социальную структуру, уже подвергшуюся серьезным испытаниям за год пандемии», – написал Конте в своем Facebook. Немецкий министр здравоохранения Йенс Спан заявил газете Bild am Sonntag, что на фоне нехватки вакцин Германия закупила моноклональные антитела, которые давали бывшему президенту США Дональду Трампу во время лечения от COVID-19. По его словам, страна закупила 200 тыс. доз за 400 млн евро. «Они действуют как пассивная вакцинация. Введение этих антител на ранних стадиях может помочь пациентам из групп высокого риска избежать более серьезного течения болезни», – сообщил он. На прошлой неделе о задержке поставок в страны Европы сообщили также Pfizer и BioNTech. В связи с этим правительство Италии пригрозило компаниям юридическими последствиями, сообщает Apnews. Николай Соколов

pharmvestnik