Минздрав зарегистрировал новую вакцину против менингококковой инфекции

В январе государственную регистрацию получила новая противоменингококковая вакцина. Еще одна вакцина, предназначенная для профилактики желтой лихорадки, ожидает регистрации.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «МенингоВак А+С» предназначенной для профилактики менингококковых инфекций серотипов A и C. Владелец регистрационного удостоверения и производитель российский – «Микроген». Такая информация появилась с Государственном реестре лекарственных средств.

По данным госреестра, в России зарегистрированы еще шесть вакцин против менингококковой инфекции производства Sanofi, GSK. Одна из них также производится «Микроген», но действует только на серотип A.

Также в этом месяце в Минздрав поданы документы на регистрацию вакцины для профилактики желтой лихорадки под наименованием «СинСаВак» от «Смартбиотех». В реестре зарегистрированных препаратов есть только одна вакцина против этого патогена, которую производит Центр им. Чумакова.

Как сообщал «ФВ», в декабре потеряла регистрацию вакцина против гемофильной инфекции компании GSK. Оставшиеся на рынке вакцины против этого патогена являются комбинированными.

Анастасия Теслина

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