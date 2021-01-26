Турчак попросил Мишустина ускорить принятие поправок в порядок онлайн-торговли лекарствами

Правительство поддерживает расширение возможности для дистанционной торговли лекарствами. При этом необходимо минимизировать риски необоснованного роста цен и реализации контрафактной продукции.

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком обсудили вопросы дистанционной торговли лекарственными препаратами. Председатель правительства обратил внимание на возможный рост цен и наличие контрафакта при дистанционной торговле лекарствами. Он призвал не допустить этого, передает пресс-служба правительства.

«Потому что, когда человек будет заказывать дистанционно, очень много рисков того, что недобросовестные участники рынка могут этим воспользоваться. Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть», – заявил Мишустин.

Турчак отметли, что депутатский корпус намерен контролитровать эти вопросы. Он попросил скорее принять поправки в правила выдачи разрешений на онлайн-торговлю лекарствами, которые позволят аптечным организациям подавать заявление на получение разрешения на такой вид торговли независимо от количества точек.

Проект соответствующего постановления размещен на портале regulation.gov.ru .

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на онлайн-форуме «Единой России» заявил, что опыт дистанционной продажи безрецептурных препаратов в России получился удачным в 2020 году, принято решение о его продлении.

«По результатам 2020 года принято решение о продлении функционирования дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов», — сказал министр.

В начале января Минздрав предложил включить крупных агрегаторов в дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Для этого им надо будет подтвердить выручку в 5 млрд руб. и не менее 500 тыс. посетителей за год и получить разрешение в Росздравнадзоре. Документ, который откроет двери маркетплейсам на этот рынок, сейчас находится в стадии высокой готовности.

Лоббисты этих нововведений — почти все крупные онлайн-игроки, включая магазин «Утконос». Самые активные участники рабочих групп по обсуждению законопроектов по дистанционной торговле — «Яндекс» и «Сбер».

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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