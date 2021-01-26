Из госреестра лекарств в 2020 году исключено 12 МНН

В 2020 году в Госреестре лекарств стало меньше на 12 МНН. Это примерно полпроцента от всех МНН в реестре. По данным на конец декабря 2020 года, в Госреестре было более 2,6 тыс. МНН.
В 2020 году из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) исключено 255 регистрационных удостоверений (РУ). «ФВ» проанализировал, какие лекарства уходят с рынка. Из 255 позиций: 234 – это лекарственные препараты, а 21 – фармсубстанции.
Отозванные РУ лекарств условно можно разделить на три типа. Самая большая часть – бренды (146 регудостоверений). При этом, как правило, на рынке остаются бренды других фармкомпаний в рамках этого же МНН. Вторая группа – отзыв отдельных лекарственных форм или дозировок в пределах одного бренда (60 регудостоверений). Третья группа – уход уникальных позиций, то есть МНН (12 регудостоверений) и торговые наименования препаратов, которые не имеют МНН (15 регудостоверений).
В группе исключенных брендов обычно нет массового ухода брендов в рамках одного МНН. В 2020 году 110 МНН потеряли 146 брендов. Всего в ГРЛС более 10,3 тыс. торговых наименований.
Также нет массового ухода отдельных МНН. В ГРЛС более 2,6 тыс. МНН, а в 2020 году исключены всего 12 (в 2019 году – 11 МНН, в 2018 – 18 МНН).
|Исключенные препараты, не имеющие действующих аналогов в Госреестре лекарств
|Бренд
|МНН
|Фармако-терапевтическая группа
|Держатель или владелец РУ
|Гастроцепин
|Пирензепин
|м-холиноблокатор
|Boehringer Ingelheim
|Династат
|Парекоксиб
|нестероидные противовоспалительные препараты
|Pfizer
|Зенхейл
|Мометазон+Формотерол
|бронходилатирующее средство комбинированное (бета2-адреномиметик селективный+глюкокортикостероид местный)
|MSD
|Зимар
|Гатифлоксацин
|противомикробное средство – фторхинолон
|Allergan
|Мегейс
|Мегэстрол
|противоопухолевое средство – гестаген
|Bausch Health
|Метвикс
|Метиламинолевулинат
|фотосенсибилизирующее средство
|Galderma S.A.
|Оптимарк
|Гадоверсетамид
|контрастное средство для МРТ
|Liebel-Flarsheim Company
|Симпони
|Голимумаб
|фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) ингибиторы
|MSD
|Ультрапрокт (мазь)
|Флуокортолона гексонат+Флуокортолона пивалат+Цинхокаина гидрохлорид
|глюкокортикостероид для местного применения+местноанестезирующее средство
|Bayer
|Ультрапрокт (суппозиторий)
|Флуокортолона гексонат+Флуокортолона пивалат+Цинхокаина гидрохлорид
|глюкокортикостероид для местного применения+местноанестезирующее средство
|Bayer
|Феноксиметилпенициллин
|Феноксиметилпенициллин
|антибиотик-пенициллин биосинтетический
|Синтез
|Фровамигран
|Фроватриптан
|противомигренозное средство
|Berlin-Chemie/Menarini
|Хиберикс
|Вакцина для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b
|медицинские иммунобиологические препараты – вакцина
|GSK
Источник: ГРЛС
Как правило, фармкомпании отзывают препарат, поставки которого на территорию РФ прекратили. Например, в Pfizer «ФВ» рассказали, что РУ на препарат «Династат» (парекоксиб), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, отозвано в связи с продолжительным отсутствием поставок препарата на российский рынок. Причину прекращения поставок компания не объяснила.
В пресс-службе Bayer поделились причиной отзыва РУ «Ультрапрокт» (флуокортолона гексонат+флуокортолона пивалат+цинхокаина гидрохлорид): компания продала права на препарат. Аналогичная история с препаратом «Гастроцепин» (пирензепин) Boehringer Ingelheim.
Пересматривают свои портфели и отечественные компании. В пресс-службе «Синтеза», отозвавшего в 2020 году 52 РУ, «ФВ» рассказали, что обновление продуктового портфеля связано с повышением эффективности и рентабельности производства
«В 2020 году из портфеля «Синтеза» выведено 52 препарата, среди которых, например, мазь «Вазелин» и раствор для внутривенного введения «Кальция Хлорид».
При этом было зарегистрировано 12 новых препаратов и 2 фармацевтические субстанции. Еще 8 препаратов «Синтеза» сегодня находятся на регистрации в Министерстве здравоохранения», – рассказали в пресс-службе «Биннофарм Групп».
Елена Калиновская
pharmvestnik