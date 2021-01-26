Электронные рецепты и фармацевтический e-com станут драйверами развития чат-ботов

Спрос на чат-боты растет среди фармацевтических компаний. С развитием e-com в отрасли этот процесс станет еще более динамичным, о чем свидетельствует опыт FMCG.

Мировой рынок чат-ботов в сфере здравоохранения вырастет до $594,8 млн к 2027 году (средний ежегодный рост превысит 20%), следует из прогноза Emergen Research. По мнению британских разработчиков из Earthware, к 2025 году чат-боты станут неотъемлемой частью фарминдустрии. В России основными драйверами эксперты называют внедрение электронных рецептов и развитие e-com.

Чат-боты могут стать надежными помощниками на пути пациентов и влиять на их приверженность лечению, поскольку способны ответить на 80% вопросов, возникающих по ходу лечения (данные invescpro.com), включая состав, показания, противопоказания, побочные эффекты. Человеку не надо тратить время (и нередко деньги) на визит к врачу. К тому же цифровые помощники обходятся дешевле, они не болеют и не уходят в отпуск.

Чат-боты — полезный инструмент, который дополняет омниканальную коммуникацию с потребителем, сокращает затраты на кол-центры и общение с медицинским персоналом, а также оптимизирует процесс навигации к покупке, считает управляющий директор агентства digital-фарммаркетинга MedCraft Наталия Власенко.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik