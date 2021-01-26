Регионам выделили 2,7 млрд рублей для обеспечения больных COVID-19 бесплатными лекарствами

На обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией в регионах выделили еще 2,7 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – сообщается в пояснительной записке к документу.

В 2020 году на эти цели из резервного фонда правительства было выделено почти 8 млрд руб. О выделении дополнительного финансирования Михаил Мишустин говорил на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 26 января. Глава правительства поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко следить за тем, чтобы граждане своевременно получали необходимые лекарства.

gxpnews