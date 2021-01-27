Компания Servier представила отчет за 2019/2020 финансовый год

Оборот фармпроизводителя составил 4,688 млрд евро.

Международная фармацевтическая компания Servier опубликовала показатели продаж за 2019/20 финансовый год завершившийся 30 сентября 2020 года и представила стратегию научно-исследовательской деятельности.

Продажи

Объем продаж группы Servier в 2019/20 финансовом году составил 4,688 млрд евро, что превысило показатели прошлого года на 1,6% при реальном курсе валют, и на 3,6% при фиксированном курсе валют1. Доля оригинальных лекарственных препаратов в продажах компании составила 70% (3,285 млрд евро2.), а дженериков — 30% (1,403 млрд евро).

В сравнении с 2018/19 годом объем продаж оригинальных препаратов вырос на 1,6% при реальном курсе валют и на 3,6% при фиксированном курсе валют. Рост обусловлен главным образом увеличением объема продаж в упаковках (на +2,9%) и динамичным развитием онкологического портфеля.

Топ-6 оригинальных лекарственных препаратовпо продажам в 2019/20 гг. (по МНН или по группировочным наименованиям)

Гликлазид/препарат сульфанилмочевины (510 млн евро)

МОФФ (микронизированная очищенная флавоноидная фракция) (440 млн евро)

Периндоприл/Ингибитор АПФ (329 млн евро)

Триметазидин/антигипоксант (275 млн евро)

Пегаспаргаза/противоопухолевое(259 млн евро)

Периндоприл+индапамид/Комбинация ингибитора АПФ и диуретика (258 млн евро)

По итогам года показатели операционной прибыли выросли до 280 млн евро (6% от общего объема продаж), а EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации) составила 626 млн евро (13% от общего объема продаж группы), превысив показатели прошлого года. Этого удалось достичьза счет оптимизации расходов и ре-приоритезации некоторых проектов в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, в течение года курсы валют оказывали значительное негативное влияние на продажи (–91 млн евро), которое было более существенным в сравнении с прошлым финансовым годом (–22 млн евро).

«В условиях глобального кризиса системы здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19, Servier смогла оперативно адаптировать процессы производства и поставок своих лекарственных препаратов и гарантировать их доступность для пациентов, при этом продолжая в полной мере заботиться о здоровье и безопасности своих сотрудников, — подчеркнул исполнительный вице-президент по финансам компании Servier Паскаль Лемер. — Результаты финансового года 2019/20 соответствуют поставленным задачам. Свой вклад в рост показателей внесли продажи как оригинальных лекарственных препаратов, так и дженериков. Увеличению продаж оригинальных препаратов в значительной степени способствовали успехи в области онкологии, включая лекарственные препараты для лечения острого лимфобластного лейкоза и рака поджелудочной железы, что подтверждает амбиции Servier стать ключевым игроком в этой терапевтической области».

Ключевые показатели (на 30 сентября 2020 года)

(в млн евро) 2019/20 2018/19 Рост:

(фиксированные курсы валют), % Рост:

(реальные курсы валют), % % объема продаж Объем продаж Группы 4688 4615 3,6 1,6 100 Объем продаж оригинальных препаратов 3285 3232 3,6 1,6 70 Объем продаж дженериков 1403 1383 3,6 1,4 30

Операционная прибыль: 280 млн евро (6% от объема продаж Группы)

Показатель EBITDA: 626 млн (13% от объема продаж Группы)

Онкология

Развитие онкологического направления — один из ключевых приоритетов для группы Servier: с 2020/21 финансового года на эти цели будет ежегодно направляться 50% бюджета на научные исследования и разработки. Цель группы — стать признанным игроком втех направлениях онкологии, в которых существует высокая потребность в инновациях.

Приобретение биотехнологической компании Symphogen в июне 2020 г., а также анонсированное 21 декабря 2020 приобретение онкологического подразделения компании Agios Pharmaceuticals, полностью соответствуют заявленной стратегии компании и укрепляют ее динамичное развитие в данной области.

Объем продаж оригинальных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний вырос с 397 млн евро в 2018/19 г. до 448 млн евро в 2019/20 г. (рост составил 12,8%). Такая динамика обусловлена в первую очередь высокими показателями продаж препаратов для лечения острого лимфобластного лейкоза (+35,4%), рака поджелудочной железы(+12,7%) и метастатического колоректального рака (+8,9%).

В июне 2020 г. представительство компании Servier в Японии получило одобрение на производство и продажилекарственного препарата для лечения метастатического рака поджелудочной железы, что обусловило значительный рост показателей: 48 млн евро в 2019/20 г. (+65% по сравнению с 29 млн евро в 2018/19 г.).

Кардиология и нарушения метаболизма

Servier сохраняет позиции одного из лидеров в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма с объемом продаж оригинальных лекарственных препаратов в 2,671 млрд евро (57% от общего объема продаж группы, что на 2,1% выше, чем в 2018/19 г. (2,617 млрд евро)).

Сахароснижающий препарат ликлазид, ведущий оригинальный препарат группы по объему продаж (510 млн евро) и средство для лечения хронических заболеваний вен микронизированная очищенная флавоноидная фракция (МОФФ, ,объем продаж в мире — 440 млн евро) внесли значительный вклад в результаты группы в этом году. МОФФ способствует росту финансовых показателей компании: успешный старт продаж этого лекарственного препарата в Китае3 позволяет ставить амбициозную цель – занять второе место по объему продаж в портфеле компании в этой стране к 2025 году.

Фиксированные комбинации лекарственных препаратов также внесли свой вклад в рост продаж в этой терапевтической области.Комбинация амлодипин/индапамид/периндоприл (антигипертензивный лекарственный препарат) в настоящее время является самой часто назначаемой тройной фиксированной комбинацией в мире по соответствующему показанию.4

Дженерики

Продажи дженериков составили 30% от общего объема продаж группы Servier —1,403 млрд евро, с ростом 1,4% при реальном курсе валют и 3,6% при фиксированном курсе валют по сравнению с 2018/19 гг. (1,383 млрд евро).

Производство и продвижение дженериков осуществляют четыре компании в составе Группы: Biogaran во Франции, EGIS в странах Восточной Европы, Pharlab в Бразилии и Swipha в Нигерии. Компания Biogaran уже второй год подряд остается лидером на рынке дженериков во Франции с долей рынка 30%.5

В настоящее время Группа «Сервье» производит более 1500 дженериков, применяемых для терапии широкого спектра заболеваний.

Объем продаж дженериков в 2019/20 гг. • Biogaran : 876 млн евро

• EGIS : 477 млн евро

• Другие дочерние компании: 50 млн евро 539 млн упаковок дженериков. Рост 5,3%.

Международный уровень

Объем продаж за пределами Франции составляет 79% от общего объема продаж (3,698 млрд евро), рост составил 3,3% по сравнению с 2018/19 гг. Большая часть оригинальных лекарственных препаратов (96%) также реализуется за пределами Франции.

Более половины объема продаж группы приходится на страны за пределами Евросоюза, рост по этому показателю составил 4,9% в сравнении с прошлым годом.

Ведущие позиции по объему продаж занимают филиалы Servier в Китае (объем продаж — 457 млн евро (+3,8%)) и в России (объем продаж 380 млн евро (+1,0%)), которые устойчиво демонстрируют значительный потенциал роста.

Филиал группы в США, компания Servier Pharmaceuticals, за два года своей деятельности вошла в тройку лидеров среди филиалов группы, реализующих оригинальные лекарственные препараты, с объемом продаж 194 млн евро, что на 7,8% большепоказателей 2018/19 года (180 млн евро).

В ходе 2019/20 финансового года группа Servier реализовала более одного миллиарда упаковок лекарственных препаратов по всему миру, при этом 9 из 10 упаковок оригинальных препаратов были проданы за пределами Франции.

Создание дополнительных преимуществ для Франции

Servier стремится сохранять во Франции основную часть своей научно-исследовательской деятельности, а также значительную долю своих производственных мощностей.

Площадка OrilIndustry в Нормандии (г. Больбек) вносит существенный вклад в обеспечение независимости системы здравоохранения Европы: 98% активных фармацевтических субстанций для оригинальных лекарственных препаратов Servier производится именно в Европе. Группа планирует дополнительно инвестировать 100 млн евро вдвукратный рост производственных мощностей для выпуска активной фармацевтической субстанции лекарственного препарата для лечения хронических заболеваний вен, что позволит удовлетворить растущий мировой спрос при меньшем воздействии на окружающую среду.

Еще одной значимой составляющей промышленной стратегии Servier во Франции станет создание подразделения по производству биопрепаратов, которое начнет свою работу в 2023 г. на промышленной площадке Gidy в департаменте Луаре, Франция.

Строящийся научно-исследовательский институт Servier, инвестиции в создание которого составляют более 370 млн евро, будет расположен в самом сердце научно-технического инновационного кластера Париж-Сакле, что дополнительно иллюстрирует стремление группы способствовать научному прогрессу во Франции.

Servier вносит вклад в положительное сальдо торгового баланса Франции в секторе здравоохранения в размере 36%.6

Фокус на Францию Объем продаж оригинальных лекарственных препаратов и дженериков группы во Франции в 2019/20 финансовом году составил 990 млн евро (21% от объема продаж группы). В 2019/20 инвестиции Servier в экономику Франции составили 183 млн евро.

Стратегические цели до 2025 года

Чтобы улучшить свои показатели и расширить инвестициив терапевтический прогресс на благо пациентов, Servier ставит перед собой ряд стратегических задач до 2025 года.

Группа стремится достичь общего (консолидированного) объема продаж в размере 6,5 млрд евро к 2025 г. (1 млрд евро в области онкологии), показателя EBITDA в размере 1,3 млрд евро и осуществлять запуск новой молекулы каждые три года (как минимум одна должна быть запущена до 2025 г.).

Для реализации поставленных целей группа ускоряет процесс трансформации во всех областях и направлениях своей деятельности, в том числе в области цифровых технологий, которые являются важной составляющей развития и эффективности: для этих целей было создано новое подразделение цифровых данных и информационных систем.

«Группа Servier ставит перед собой амбициозные цели до 2025 года, направленные на улучшение ее текущих показателей с целью разработки новых лекарственных препаратов на благо пациентов, — заявил президент компании Оливье Лоро. — Именно поэтому мы ускоряем глобальные процессы трансформации группы во всех ее бизнес-сегментах. Это необходимо для того, чтобы в еще большей степени способствовать терапевтическому прогрессу, гарантировать устойчивость нашей работы и нашу независимость».

Ускорение трансформации в области исследований и разработок

Недавно начатая трансформация научно-исследовательской деятельности Servier призвана стимулировать инновации и достичь стратегических целей на период до 2025 года, в частности — обеспечить выход новой молекулы каждые три года.

«Для достижения целей группы к 2025 г. был разработан план действий, ориентированный на инновации denovo, то есть ускорение разработки новых лекарственных препаратов для удовлетворения терапевтических потребностей в области онкологии, неврологии и иммуновоспалительных заболеваний, — рассказал исполнительный вице-президент по научным исследованиям и разработкам Servier Клод Бертран. — План базируется на инновациях в управлении жизненным циклом лекарственного препарата посредством наращивания объема исследований, в частности в отношении лекарственных препаратов для терапии сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма. Проект трансформации будет реализован благодаря вовлеченности и гибкости наших команд».

Новая модель научных исследований и разработок для ускорения инноваций

Трансформация подхода к научным исследованиям и разработкам Servier основана на трех составляющих: пациент-ориентированный подход, опирающийся на трансляционную медицину, более эффективная организационная структура и эффективное сотрудничество, а также переориентация деятельности на три основных области экспертных знаний.

Для достижения успеха в создании терапевтических инноваций при сохранении отличительных черт, сделавших возможным их развитие, Servier приняла решение направить свои усилия на три ключевые терапевтические области: в онкологии целью является фокус на трудноизлечимых формах онкологических заболеваний, а в области иммуновоспалительных и нейродегенеративных заболеваний работа будет направлена на те патологии, терапевтическая потребность в которых остается неудовлетворенной.

Цифровые решения: флагманские программы трансформации научных исследований и разработок FEDERATES Цифровая платформа обмена данными в режиме реального времени с целью ускорения этапов исследований. SCORE Программа цифрового подхода к проведению клинических испытаний, которая обеспечивает возможность дистанционноговзаимодействия между пациентами и медицинскими научными группами и доступа к данным в режиме реального времени, что значительно упрощает процесс принятия решений.

Новая исследовательская модель, ориентированная на терапию неврологических и иммуновоспалительных заболеваний, привела к решению о приостановке исследовательской деятельности в области кардиологии и нарушений метаболизма. Теперь основное внимание будет уделяться инновациям в управлении жизненным циклом лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма (LCM, LifeCycleManagement), чтобы препараты компании и ее ноу-хау с точки зрения инкрементальных инноваций могли принести максимум пользы, особенно в сфере разработки фиксированных комбинаций.

Подход de novo позволяет делать особый акцент на исследования в области онкологии, на долю которых в 2020/21 финансовом году придется около 50% всех инвестиций Servier в исследования и разработки. Цель подхода — создание портфеля таргетных, основанных на поиске биомаркеров, лекарственных препаратов для лечения солидных опухолей, а также продолжении поиска в области онкогематологии. Данный подход также направлен на то, чтобы сбалансировать портфель за счет включения лекарственных препаратов с новыми механизмами действия — моноклональными антителами и малыми молекулами. В долгосрочной перспективе перед компанией стоит задача сформировать инновационный портфель лекарственных препаратов для лечения трудноизлечимых онкологических заболеваний, таких как рак печени, поджелудочной железы и некоторые виды новообразований у детей.

Подход denovo также позволит инвестировать средства в перспективные проекты в области лечения нейродегенеративных и иммуновоспалительных заболеваний у целевых групп пациентов.

План трансформации подразделения научных исследований и разработок также предполагает применение цифровых технологий, что может стать серьезным вызовом, в частности в отношении обработки данных и доступа к ним.

Перспективный портфель разработок

Иинвестиции Servier в научные исследования и разработки составляют 23% от оборота оригинальных лекарственных препаратов. В портфеле производителя 27 потенциальных лекарственных препаратов в стадии в клинической разработки (включая 16 новых молекул). Компания ведет 33 исследовательских проекта по поиску новых лекарств7. Усилия сосредоточены в областях, где потребность в инновационных терапевтических решенияхособенно велика.

В сфере онкологии на стадии клинической разработки находится половина проектов, а также проводится 22 поисковых исследования. Приобретение компании Symphogen в июне 2020 г. укрепилопортфель онкологических препаратов Servier. Symphogen стал центром передового опыта группы по разработке антител, и всего за шесть месяцев работы представил два исследовательских проекта. Приобретение онкологического подразделения компании AgiosPharmaceuticals дополнительно усилит возможности для научных исследований и разработок компании за счет сильного портфеля проектов в области лечения злокачественных новообразований.

Servier также намерена сохранить за собой лидерство в кардиологии, в частности за счет стратегического и инновационного управления жизненным циклом фиксированных комбинаций лекарственных препаратов.

Сотрудничество в области исследований и разработок

Servier продолжает развивать и диверсифицировать сотрудничество с партнерами по всему миру, в том числе с ведущими академическими институтами и научными учреждениями, фармацевтическими и биотехнологическими компаниями. В настоящее время группа работает в рамках 30 альянсов в соответствии с 40 соглашениями по проведению научных исследований.

Кластер Париж-Сакле, на долю которого на данный момент уже приходится около 15% государственных и частных исследований, проводимых во Франции, входит в число восьми крупнейших инновационных кластеров в мире.8 В 2020 году Университет Париж-Сакле занял 14-е место в Шанхайском рейтинге.9 Поэтому именно в центре этой экосистемы к 2023 г. компания решила объединить 1500 своих ученых и исследователей и дать им возможность использовать все преимущества работы в условиях синергии и открытых инноваций.

Servier станет единственной международной фармацевтической компанией – участником этого инновационного кластера. Научно-исследовательский Институт компании Servier будет работать как «инкубатор стартапов», что позволит ускорить процесс инноваций, поддерживать наиболее перспективные проекты по разработке новых терапевтических решений и продвигать передовой опыт исследований французских ученых и группы Servier за пределами Франции.

«Рост, который компания демонстрирует по итогам 2019/20 финансового года, соответствует поставленным задачам и отражает нашу приверженность терапевтическому прогрессу на благо пациентов, — резюмировал Оливье Лоро. — Благодаря системным инвестициям в научные исследования и разработки, сегодня мы имеем значимый портфель потенциальных лекарственных препаратовв тех терапевтических областях, где существует высокая потребность в инновациях. Кризис, с которым столкнулась система здравоохранения, еще больше укрепил наше стремление поддерживать лекарственную независимость Европы. Франция, наряду с расширением глобального присутствия, остается приоритетом для группы Servier, чьи лекарственные препараты ежедневно применяют более 100 миллионов пациентов в 150 странах мира».

1. Показатели объемов продаж сравниваются с 2018/19 финансовым годом с учетом реального курса валют (если не указано иное).

2. Показатели объемов продаж сравниваются с 2018/19 финансовым годом с учетом реального курса валют (если не указано иное).

3. Детралекс® реализуется в Китае под торговым наименованием «Алвенор».

4. В странах, где осуществляются его продажи.Источник данных — IMS, январь 2020 г. (кроме Японии и США). Комбинация амлодипин/индапамид/периндоприлреализуется в 89 странах мира.

5. Источник — GERS, декабрь 2020 г.

6. Основные фармацевтические и лекарственные препараты.

7. Данные по состоянию на январь 2021 г.

8. Технологический обзор — рейтинг — публикация: Массачусетский технологический институт (MassachusettsInstituteofTechnology (MIT)).

9. Академический рейтинг международных университетов по версии университета Цзяо Тун, Шанхай.

Материал партнера: Servier

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