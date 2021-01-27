Суд признал незаконным решение ФАС об отмене закупки лекарств стоимостью 7,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение и предписание ФАС России, выданные ГП «Нижегородская областная фармация» осенью прошлого года. Тогда антимонопольная служба отменила закупку на 7,3 млрд руб. и обязала компанию внести изменения в конкурсную документацию.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не представила в Арбитражный суд Москвы доказательств своей правоты в рамках спора с госпредприятием «Нижегородская областная фармация» (НОФ). Таким образом, антимонопольный орган не опроверг доводы истца, и данные обстоятельства позволяют суду произвести вывод о незаконности оспариваемого решения, говорится в судебном акте, который 26 января опубликован в системе «Мой арбитр».

24 сентября 2020 года НОФ разместила закупку с НМЦК 7,3 млрд руб. на право заключить с ней рамочные договоры на поставки лекарств в аптечную сеть. В компании эту процедуру называют предквалификацией. Стоимость, объемы поставок и наименования товаров должны были уточняться по мере исполнения контракта путем заключения допсоглашений.

На закупку пожаловалось ООО «НПО «ГЭС», указав, что отсутствие конкретных параметров контракта противоречит законодательству. Комиссия ФАС России признала, что условия закупки могут ввести в заблуждение потенциальных участников. Заказчику было выдано предписание о необходимости внесения изменений в закупочную документацию в срок до 06.11.2020, сообщили «ФВ» в пресс-службе ФАС.

К моменту рассмотрения жалобы на торги уже было подано 12 заявок от потенциальных участников, которых не смутило «отсутствие конкретных параметров». Более того, в НОФ уверяют, что аналогичные закупки уже неоднократно проводились ею, и весьма успешно.

Компания обратилась с иском в суд, и 25 января он был полностью удовлетворен в отсутствие представителей антимонопольной службы.

Решение не вступило в силу.

«ФВ» направил запрос в ФАС с просьбой прокомментировать ситуацию.

Екатерина Погонцева

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