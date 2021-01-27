«Хирана+» запустит производство портативных аппаратов ИВЛ в 2021 году

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Хирана+» в кооперации с нидерландской Demcon разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с COVID-19, который можно будет использовать в автомобилях скорой помощи, профильных стационарах и на дому. Предполагается, что опытный экземпляр аппарата сойдет с конвейера в августе 2021 года. Объем инвестиций в проект не раскрывается, ранее «Хирана+» обещала вложить 40 млн рублей в развитие производства наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов ИВЛ до 2022 года. Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Хирана+» в кооперации с нидерландской Demcon разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов с COVID-19, который можно будет использовать в автомобилях скорой помощи, профильных стационарах и на дому. Предполагается, что опытный экземпляр аппарата сойдет с конвейера в августе 2021 года. Объем инвестиций в проект не раскрывается, ранее «Хирана+» обещала вложить 40 млн рублей в развитие производства наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов ИВЛ до 2022 года.

По замыслу разработчиков, мобильный аппарат ИВЛ будет предназначен для помощи пациентам с поражением легких при лечении COVID-19 в стационарных условиях, а также при уходе за тяжелыми больными на дому и в автомобилях скорой помощи. Готовые аппараты будут весить около 3 кг.

Проект реализуется совместно с голландской компанией Demcon. В марте 2020 года компания из Нидерландов разработала портативный упрощенный аппарат ИВЛ DemcAir, который состоит из модуля стандартного ИВЛ, регулирующего процентное содержание кислорода – от 21% до 100% в воздухе, поступающем к пациенту, фильтров и увлажнителя. В базовой модели для настройки параметров используется обычный ноутбук, в более поздних версиях – отдельный графический пользовательский интерфейс. Аппарат прошел испытания в ряде больниц Нидерландов и получил европейский сертификат CE.

В настоящее время «Хирана+» работает над конструкторскими решениями, позволяющими совместить голландский турбинный модуль с компонентами российского производства, чтобы обеспечить необходимые эксплуатационные параметры аппарата ИВЛ и нужную глубину импортозамещения.

Компания «Хирана+» – российско-словацкий производитель медоборудования, наркозных аппаратов и аппаратов ИВЛ, завод расположен на площадке в Печатниках ОЭЗ «Технополис Москва». По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Хирана+» на 67% принадлежит Василию Шимко, по 15% владеют Марина Касаткина и российское представительство Chirana a.s., еще 3% принадлежат Яну Папулаку. Выручка компании за 2019 год составила 37,2 млн рублей, убыток – 17,3 млн рублей.

В августе 2020 года компания объявила о планах выпустить первую партию симуляторов дыхания для обучения работе на аппаратах ИВЛ – аппарат VentiSim, разработанный на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», а в ноябре 2020 года пообещала вложить 66 млн рублей до 2022 года в развитие производства наркозно-дыхательных и аппаратов ИВЛ, увеличив мощность до 500 единиц медоборудования в год.

Фото: demcon.nl

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