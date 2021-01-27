Консорциум во главе с Sinopharm намерен приобрести гонконгскую China TCM за $3,3 млрд

Китайский фармацевтический гигант Sinopharm, планирует приобрести гонконгскую компанию China Traditional Chinese Medicine Holdings в рамках сделки, стоимость которой оценивается минимум в $3,3 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По их словам, компания планирует предложить не менее 5,10 гонконгских долларов ($0,66) за акцию с премией около 33% к средней цене акций в 3,83 гонконгских доллара за последний месяц. Акции China TCM, которые торгуются на Гонконгской бирже, выросли почти на 8% до 4,35 гонконгских долларов во второй половине дня 27 января, что стало максимальным показателем с 9 июля 2020 года.

По данным источников агентства, этот шаг был предпринят Sinopharm в связи с тем, что во время пандемии COVID-19 China TCM отстала в капитализации от многих китайских компаний, зарегистрированных на материковом рынке.

По словам одного из источников, консорциум, возглавляемый Sinopharm, стремится в конечном итоге перевести China TCM на материковую биржу, чтобы воспользоваться преимуществами возможного роста цен на ее акции в результате сделки.

gxpnews