Regeneron объявила о высокой эффективности своего «коктейля из антител» при COVID-19

Базирующаяся в Нью-Йорке биотехнологическая компания Regeneron опубликовала предварительные данные III этапа испытаний своего коктейля из антител REGEN-COV среди людей с высоким риском заражения COVID-19, сообщает FiercePharma.

Компания объявила, что REGEN-COV был на 100% эффективен в предотвращении симптомов COVID-19 по сравнению с плацебо. «Пассивная» вакцинация препаратом снизила общий уровень инфицирования вдвое.

По заявлениям компании, все случаи инфицирования коронавирусом среди участников исследования, принимавших препарат, были бессимптомными, длились не более недели и демонстрировали короткую продолжительность выделения вируса.

«Даже с появлением активных вакцин мы продолжаем видеть сотни тысяч людей, заболевающих ежедневно и активно распространяющих вирус среди своих близких. «Коктейль из антител» REGEN-COV был может быть в состоянии помочь разорвать эту цепь, обеспечивая немедленный пассивный иммунитет лицам с высоким риском инфицирования, в отличие от активных вакцин, которые обеспечивают защиту через недели», — сказал главный научный сотрудник Regeneron Джордж Янкопулос.

REGEN-COV содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19. Моноклональные антитела — это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.

«Коктейль из антител» получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экстренное использование в ноябре. Помимо изучения REGEN-COV как препарата для профилактики, Regeneron проводит уже III фазу клинических испытаний на госпитализированных пациентах. REGEN-COV вводится как инъекция, а не инфузия, что, по мнению компании, делает его более удобным для пациентов.

Согласно заявлению Regeneron, новые данные были получены от первых 409 из 2 тыс. пациентов, включенных в «профилактическое» исследование. Компания планирует опубликовать полные сведения о результатах по III этапу исследований в начале следующего квартала.

«Коктейль антител» от Regeneron получал экс-президент США Дональд Трамп, когда болел коронавирусной инфекцией. По его словам, препарат оказался крайне эффективным.

gxpnews