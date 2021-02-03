Минздрав опубликовал обновленный перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов

В Государственном реестре лекарственных средств появился обновленный перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Соответствующий документ был опубликован 1 февраля 2021 года на сайте ГРЛС.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Минздрав России должен завершить работу по определению взаимозаменяемости всех препаратов, зарегистрированных до марта 2020 года и отвечающих определенным характеристикам – например, в отношении дженериков взаимозаменяемых оригинальных препаратов с одним МНН.

В сентябре 2020 года правительство утвердило правила использования информации о взаимозаменяемых лекарственных препаратах для медицинского применения и дачи разъяснений по вопросам взаимозаменяемости препаратов, а также о внесении изменения в особенности описания лекарств, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Информация о взаимозаменяемости лекарственных препаратов предназначена для использования медицинскими работниками при назначении лекарств. Нельзя будет ограничивать взаимозаменяемость ЛП в рамках одного МНН, если для этого нет особых медицинских показаний, например, индивидуальной непереносимости.

Кроме этого, информацией должны пользоваться фармацевтические работники при консультации покупателя относительно аналогов ЛП с одинаковыми МНН.

gxpnews