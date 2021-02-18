«Гранат Био Тех» начал производство игл для забора венозной крови в Дубне

Производитель медизделий «Гранат Био Тех» организовал первое отечественное серийное производство двусторонних игл для забора венозной крови на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. Объем инвестиций в проект составил 487 млн рублей, мощность – до 80 млн единиц медизделий в год. Производитель медизделий «Гранат Био Тех» организовал первое отечественное серийное производство двусторонних игл для забора венозной крови на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области. Объем инвестиций в проект составил 487 млн рублей, мощность – до 80 млн единиц медизделий в год.

На заводе начали выпускать двусторонние иглы с камерой визуализации для системы взятия венозной крови, состоящей из трех элементов: вакуумной пробирки, держателя и самой иглы. Камера визуализации на игле помогает медперсоналу правильно определять момент попадания иглы в вену пациента, снизив возможные болезненные ощущения, образование гематом и травм. Конструкция игл неразборная, что исключает возможное разъединение элемента и инфицирование медицинских работников при заборе крови.

«Гранат Био Тех» стал первым российским предприятием полного цикла с профильной продукцией, в компании рассчитывают снизить долю импорта на отечественном рынке до 50%. В настоящее время большинство продукции для нужд лабораторий и клиник РФ импортируется из стран Юго-Восточной Азии, США и Европейского союза.

Компания будет поставлять иглы напрямую и через дистрибьюторов в клинико-диагностические лаборатории, станции переливания крови и другие медицинские учреждения, занимающиеся забором, хранением, транспортировкой и исследованием крови.

«Гранат Био Тех» стал резидентом ОЭЗ «Дубна» в 2016 году. В июне 2019 года Фонд развития промышленности выдал «Гранат Био Тех» льготный заем по программе «Комплектующие изделия» в размере 389 млн рублей на организацию производства двухсторонних игл. Средства были направлены на закупку оборудования.

В ноябре 2019 года компания открыла производство полного цикла отечественных вакуумных пробирок для венозной крови Acti-Fine мощностью 100 млн единиц в год с дальнейшим ростом объема выпуска в два раза. Вложения в проект составили 2,1 млрд рублей.

Компания на 100% принадлежит ООО «Гранат Инвест», которым, по данным системы СПАРК-Интерфакс, владеют основатель Invitro Александр Островский (20,70%), его же структура ООО «ОМБ» (23,4%), Елена Куликовская (23,4%), Павел Куликовский (9%), Александр Шишов (11,5%) и другие.