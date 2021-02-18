Роспотребнадзор получит 136 млн рублей на ликвидацию вспышки Эболы в ДР Конго

Правительство РФ распорядилось выделить Роспотребнадзору в 2021-2022 годах из федерального бюджета 135,9 млн рублей на расходы, связанные с оказанием консультативно-методической, научной и материально-технической поддержки Демократической Республике (ДР) Конго «в целях предупреждения распространения и ликвидации вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола». О вспышке заболевания в ДР Конго СМИ сообщили в начале февраля 2021 года. Правительство РФ распорядилось выделить Роспотребнадзору в 2021-2022 годах из федерального бюджета 135,9 млн рублей на расходы, связанные с оказанием консультативно-методической, научной и материально-технической поддержки Демократической Республике (ДР) Конго «в целях предупреждения распространения и ликвидации вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола». О вспышке заболевания в ДР Конго СМИ сообщили в начале февраля 2021 года.

В распоряжении правительства отмечается, что выделяемые средства предназначены в том числе на «вакцинацию с применением российской вакцины».

Средства получат подведомственные Роспотребнадзору учреждения – Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Бюджетные ассигнования будут производиться поэтапно: 132,2 млн рублей – в 2021 году, 3,7 млн рублей – в 2022 году. При этом в документе не уточняется, сколько именно средств получит каждое учреждение.

Министерству иностранных дел РФ поручено проинформировать правительство ДР Конго «о принятом решении», Минфину РФ – обеспечить финансирование обозначенных расходов.

Вспышка болезни, вызванная вирусом Эбола, была зафиксирована в ДР Конго в начале февраля 2021 года. В середине месяца во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в Демократической Республике началась вакцинация от этого заболевания. Сначала прививки были сделаны работникам медицинского центра Matanda, где проходили лечение первые инфицированные пациенты.

Также вспышка Эболы была зафиксирована в Гвинее. В ВОЗ отметили, что распространение заболевания – это региональный риск и соседние страны уже приняли меры для его предотвращения.

В ноябре 2020 года Правительство РФ также выделяло Роспотребнадзору и подведомственным федеральным учреждениям 426,5 млн рублей «на финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий по оказанию материально-технической и научно-методической поддержки Гвинейской Республике по противодействию инфекционным болезням». Средства будут распределены в 2021–2023 годах.

В 2017 году в Гвинею уже отправляли российскую вакцину против лихорадки Эбола. Эпидемия бушевала в 2014–2017 годах. После вспышки в Гвинее инфекция распространилась на Либерию, Сьерра-Леоне, Нигерию, Сенегал, США, Испанию и Мали.