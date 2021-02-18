Суд привлек Генпрокуратуру в дело о патенте компании «Герофарм» на инсулин гларгин

Суд по интеллектуальным правам привлек Генпрокуратуру к рассмотрению дела с участием Федеральной службы по интеллектуальной собственности, компаний «Герофарм» и Sanofi относительно оспаривания патента на инсулин гларгин. Информация об этом представлена в картотеке «Электронное правосудие».

«На основании изложенного, учитывая, что требования общества «Герофарм» связаны с признанием недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, заявление прокуратуры подлежит удовлетворению на основании положений части 5 ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Руководствуясь ст. 52, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: удовлетворить заявление прокурора о вступлении в дело», — говорится в материалах суда.

Ранее Суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и компании Sanofi с требованием пересмотреть решение суда от 24 сентября 2020 года относительно патента на инсулин гларгин. Тогда суд решил, что Роспатент должен будет повторно рассмотреть возражение санкт-петербургской компании «Герофарм» против выдачи патента Sanofi.

«Герофарм» подавал возражение против выдачи патента в марте 2017 года в Коллегию по патентным спорам, отмечая, что Sanofi не указала на дату подачи заявки все признаки, имеющиеся в формуле композиции, а также на несоответствие изобретения условиям «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». В июле того же года в Роспатенте «Герофарму» отказали, и компания в октябре подала иск в Суд по интеллектуальным правам. После трех лет разбирательства суд встал на сторону «Герофарма», удовлетворив требования компании и признав недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против выдачи патента на инсулин гларгин.

На данный момент в России зарегистрировано два препарата Sanofi в рамках одного международного непатентованного наименования «инсулин гларгин», но с разными дозировками: «Лантус СолоСтар» (100 ЕД/мл) и «Туджео СолоСтар» (300 ЕД/мл). Эти препараты содержат одно и то же действующее вещество, одинаковую лекарственную форму в виде раствора для инъекций, одни и те же показания и противопоказания к применению и имеют возможность достижения одинакового терапевтического эффекта, пояснил «Герофарм».

gxpnews