ЕК одобрила второй контракт на поставку 300 млн доз вакцины Moderna

Еврокомиссия (ЕК) согласовала второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

«Я рада объявить, что Еврокомиссия сегодня утвердила второй контракт с компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины», — сказала она.

В ЕК заявили, что 150 млн доз должны быть доставлены в 2021 году, остальные 150 млн — при необходимости в 2022 году.

«Новый контракт также предусматривает возможность пожертвовать вакцину странам с низким и средним уровнями дохода или перенаправить ее в другие европейские страны», — отмечается в нем.

Урсула фон дер Ляйен рассказала, что первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения блока.

gxpnews