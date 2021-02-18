В РААС готовятся отозвать жалобу на «Сбер Еаптеку» и «Здоров.ру»

Поводом для возобновления дискуссии по уже решенному внутри лоббистских структур вопросу стала резкая реакция Сбербанка на скандал с ее новым структурным подразделением. Представители нескольких ТОП-сетей рассказали, что высокопоставленные представители Сбера сегодня связались с ними и попросили урегулировать разногласия. До этого оба оператора-нарушителя – и «Сбер Еаптека», и «Здоров.ру» – успели стремительно скорректировать на своих интернет-страницах информацию о возможности дистанционного заказа. То есть формально нарушения действующего законодательства, о которых сообщалось в жалобе, были устранены, что в теории открыло путь к переговорам.
Участники координационного совета ассоциации в процессе дискуссии хотя и не пришли к единой позиции о необходимости стремительных и даже опережающих уступок, большинством голосов проголосовали за то, чтобы 19 февраля отозвать жалобу. Уже после отзыва жалобы в РААС намереваются собрать «круглый стол» с участием представителей Сбербанка и «Сбер Еаптеки».
Примечательно, что накануне сам руководитель «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин вовсе не демонстрировал стремления к мирным переговорам с коллегами по отрасли, наоборот, называл подачу жалобы в надзорный орган ярким антиконкурентным действием: «Думаю, что это обращение – острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям».
В СПФО не прокомментировали вопрос, готовы ли они присоединиться к решению коллег из РААС и отозвать жалобу. Vademecum направил запрос в Сбербанк.
РААС 9 февраля 2021 года направила жалобу в Генпрокуратуру РФ на то, что сервисы «Сбер Еаптека» и «Здоров.ру» нарушают правила дистанционной торговли лекарствами, доставляя потребителям рецептурные препараты.
Представители ассоциации смогли заказать у «Сбер Еаптеки» доставку Азитрокса (азитромицин от «Отисифарм»), Кларитромицина-OBL (кларитромицин от Alium), Метотрексата от одного из производителей и Триазавирина (риамиловир от завода «Медсинтез»), а у «Здоров.ру» – антибиотика Аугментина (амоксициллин+клавулановая кислота) от GSK и Метотрексата от одного из производителей. Скриншоты заказов, полученных при доставке чеков, были приложены к обращению. РААС указала, что за нарушение правил дистанционной торговли сервисам грозит штраф, а два штрафа являются основанием для прекращения действия разрешения на дистанционную торговлю.
«Сбер Еаптека» основана экс-владельцами сети «А5» Романом и Антоном Буздалиными как «Еаптека». В феврале 2021 года была завершена сделка по приобретению Сбером и ГК «Р-Фарм» по 45% в «Еаптеке», сервис был переименован. Объем вложений Сбера составил 5,7 млрд рублей. В рейтинге «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2020 года» «Сбер Еаптека» заняла 22-е место с выручкой 4,3 млрд рублей. «Здоров.ру» занял в этом же рейтинге 15-е место с выручкой почти 8 млрд рублей.
Правила дистанционной торговли и доставки лекарств вступили в силу в мае 2020 года. В ходе обсуждения проекта документа решено было оставить аптекам право доставлять только безрецептурные препараты.
Фото: business-gazeta.ru