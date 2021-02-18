В РААС готовятся отозвать жалобу на «Сбер Еаптеку» и «Здоров.ру»

Вопрос об отзыве только что поданной от имени Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) и Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) жалобы в Генпрокуратуру на двух аптечных ритейлеров, уличенных в дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами, был вынесен на экстренное заседание координационного совета РААС вечером 18 февраля. Вопрос об отзыве только что поданной от имени Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) и Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) жалобы в Генпрокуратуру на двух аптечных ритейлеров, уличенных в дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами, был вынесен на экстренное заседание координационного совета РААС вечером 18 февраля.

Поводом для возобновления дискуссии по уже решенному внутри лоббистских структур вопросу стала резкая реакция Сбербанка на скандал с ее новым структурным подразделением. Представители нескольких ТОП-сетей рассказали, что высокопоставленные представители Сбера сегодня связались с ними и попросили урегулировать разногласия. До этого оба оператора-нарушителя – и «Сбер Еаптека», и «Здоров.ру» – успели стремительно скорректировать на своих интернет-страницах информацию о возможности дистанционного заказа. То есть формально нарушения действующего законодательства, о которых сообщалось в жалобе, были устранены, что в теории открыло путь к переговорам.

Участники координационного совета ассоциации в процессе дискуссии хотя и не пришли к единой позиции о необходимости стремительных и даже опережающих уступок, большинством голосов проголосовали за то, чтобы 19 февраля отозвать жалобу. Уже после отзыва жалобы в РААС намереваются собрать «круглый стол» с участием представителей Сбербанка и «Сбер Еаптеки».

Примечательно, что накануне сам руководитель «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин вовсе не демонстрировал стремления к мирным переговорам с коллегами по отрасли, наоборот, называл подачу жалобы в надзорный орган ярким антиконкурентным действием: «Думаю, что это обращение – острое проявление конкурентной борьбы и неспособность части конкурентов оказывать качественный сервис, необходимый потребителям».

В СПФО не прокомментировали вопрос, готовы ли они присоединиться к решению коллег из РААС и отозвать жалобу. Vademecum направил запрос в Сбербанк.

РААС 9 февраля 2021 года направила жалобу в Генпрокуратуру РФ на то, что сервисы «Сбер Еаптека» и «Здоров.ру» нарушают правила дистанционной торговли лекарствами, доставляя потребителям рецептурные препараты.

Представители ассоциации смогли заказать у «Сбер Еаптеки» доставку Азитрокса (азитромицин от «Отисифарм»), Кларитромицина-OBL (кларитромицин от Alium), Метотрексата от одного из производителей и Триазавирина (риамиловир от завода «Медсинтез»), а у «Здоров.ру» – антибиотика Аугментина (амоксициллин+клавулановая кислота) от GSK и Метотрексата от одного из производителей. Скриншоты заказов, полученных при доставке чеков, были приложены к обращению. РААС указала, что за нарушение правил дистанционной торговли сервисам грозит штраф, а два штрафа являются основанием для прекращения действия разрешения на дистанционную торговлю.

«Сбер Еаптека» основана экс-владельцами сети «А5» Романом и Антоном Буздалиными как «Еаптека». В феврале 2021 года была завершена сделка по приобретению Сбером и ГК «Р-Фарм» по 45% в «Еаптеке», сервис был переименован. Объем вложений Сбера составил 5,7 млрд рублей. В рейтинге «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2020 года» «Сбер Еаптека» заняла 22-е место с выручкой 4,3 млрд рублей. «Здоров.ру» занял в этом же рейтинге 15-е место с выручкой почти 8 млрд рублей.

Правила дистанционной торговли и доставки лекарств вступили в силу в мае 2020 года. В ходе обсуждения проекта документа решено было оставить аптекам право доставлять только безрецептурные препараты.

Фото: business-gazeta.ru

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