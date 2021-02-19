Компания «Катрен» сохранила лидерство в рейтинге качества сервиса дистрибьюторов

Аналитическая компания Ipsos подвела итоги «осенней волны» 2020 года. По результатам исследования Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», посвященного изучению аптечной практики России, АО НПК «Катрен» удерживает лидирующие позиции на рынке фармдистрибьюторов.

Одно из направлений исследования – изучение деятельности компаний дистрибьюторов. Для этого дистрибьюторский сервис оценивался по параметрам:

уровень цен и ценовая политика;

соответствие ассортимента потребностям аптеки;

частота дефектуры;

сроки и условия поставок и др.

Индекс удовлетворенности аптек работой дистрибьютора рассчитывается как отношение доли аптек, отметивших работу компании максимальной оценкой по 5-балльной шкале, ко всем охваченным аптекам, работающим с тем или иным дистрибьютором.

По сравнению с результатами «весенней волны» исследования Pharma-Q в 2020 году, доля респондентов, оценивших работу дистрибьютора «Катрен» на 5 баллов, выросла с 61% до 66%. «Катрен» продолжает удерживать лидерство по данному параметру.

По этому расчетному индексу (Индекс удовлетворенности) компания «Катрен» удерживает лидерство и остается самым важным дистрибьютором по мнению респондентов с октября 2013 года. Отрыв лидера увеличился с 10 до 14%.

По оценке различных компонентов сервиса компания «Катрен» усилила позиции и занимает первое место по всем параметрам. В частности, по оценке ценовой политики компания поднялась с третьего места, которое занимала в предыдущем исследовании.

Всего в исследовании принимало участие 2072 респондента, из которых 577 – менеджеры аптек, ответственные за закупки, а также руководители и их заместители.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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