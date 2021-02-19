АФК «Система» и РФПИ будут совместно развивать «Биннофарм Групп»

АФК «Система» сообщила о завершении создания фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп». В результате эффективная доля АФК совместно с ВТБ в фармхолдинге составит 79%. РФПИ планирует в будущем публичное размещение акций компании.

АФК «Система» сообщила о завершении создания фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп», говорится в письме АФК, поступившем в редакцию.

При создании холдинга «Биннофарм Групп» АФК «Система» и ее финансовый партнер Группа ВТБ внесли в капитал «Биннофарм Групп» принадлежащий им 56,2% пакет акций ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»). Одновременно, АФК, ВТБ и консорциум инвесторов в составе Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов внесли 85,6% пакет акций АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») в капитал «Биннофарм Групп». В результате эффективная доля АФК «Система» совместно с ВТБ в холдинге составит 79%, консорциума инвесторов — 15,8%. Оставшиеся 5,2% акций распределены между миноритарными акционерами – физическими лицами.

«Участие иностранных партнеров РФПИ в проекте консолидации подтверждает их интерес к инвестициям в российскую фармацевтическую отрасль и медицину, готовность к совместной работе с РФПИ по реализации национальных проектов, а также по дальнейшему развитию «Биннофарм Групп», включая публичное размещение акций компании в будущем», — сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

О создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы АФК «Система» объявила в конце октября 2020 года. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

Фото: binnopharm.ru

Елена Сидорова

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