Новая российская вакцина от коронавируса содержит алюминий

Новая зарегистрированная вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» содержит в составе алюминий. На это обратил внимание «ФВ» при изучении инструкции к препарату.

В Государственном реестре лекарственных средств появилась информация о регистрации вакцины «КовиВак» против COVID-19, разработанной ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Одна доза содержит 0,3–0,5 мг алюминия гидроксида в качестве вспомогательного вещества, следует из инструкции. Вещество является адъювантом, способным усиливать иммунный ответ при введении вакцины.

Обеспокоенность наличием алюминия в вакцинах ранее выражала общественность. Последний комментарий ВОЗ по этому вопросу дает понять, что научно обоснованных причин для беспокойства нет и применение таких вакцин не представляет риска для здоровья. Как указано в инструкции, другая российская вакцина против COVID-19 – «ЭпиВакКорона» – также содержит алюминий.

Противопоказаниями к применению «КовиВак» являются серьезные поствакцинальные, аллергические реакции или осложнения после введения любых других вакцин либо известные аллергические реакции на компоненты данной вакцины.

Онкологические заболевания не являются противопоказанием к введению вакцины «КовиВак», не включены в перечень нозологий, при которых вводить вакцину следует с осторожностью, говорится в инструкции по медицинскому применению.

Указывается, что препарат стимулирует выработку иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, однако защитный титр антител и продолжительность иммунитета неизвестны. Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились. Известно, что полноформатное испытание III фазы разработчики планируют после регистрации.

Также неизвестно о возможной взаимозаменяемости «КовиВак» с другими вакцинами для профилактики COVID-19. Людям, получившим первую дозу препарата, рекомендовано получать вторую дозу той же вакцины.

Как сообщал «ФВ», вакцина получила регистрацию 20 февраля. Это третья вакцина против коронавирусной инфекции, прошедшая регистрацию в России. В отличие от вакцин, зарегистрированных ранее, компоненты «КовиВак» вводятся с более коротким интервалом – промежуток между первой и второй дозой составляет 14 дней.

Анастасия Теслина

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