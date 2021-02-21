В декабре российские фармкомпании установили абсолютный рекорд по производству

За один декабрь 2020 года отечественные компании произвели лекарств на сумму 79,3 млрд руб. Это абсолютный исторический рекорд – ничего подобного за всю историю российского фармрынка не отмечалось. По итогам всего года объем фармпроизводства в России составил 534,3 млрд руб.

В 2020 году в России было произведено лекарств на сумму 534,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Это выше аналогичного показателя за 2019 год более чем на 25,6%. Эта информация приводится в поступившем в редакцию «ФВ» отчете аналитической компании RNC Pharma об активности производства лекарств в России по итогам 2020 года.

Аналитики отмечают, что высокие темпы развития сохраняются в отрасли второй год подряд, показатель прироста в 2019 году по отношению к 2018 году составлял 26,6%. Натуральный объем производства в прошлом году достиг 4,87 млрд упаковок, это на 4,3% больше, чем годом ранее.

Итоговую динамику по итогам 2020 года определяла активная работа фармпрома в декабре. За один месяц отечественные компании произвели лекарств на сумму 79,3 млрд руб., при этом был зафиксирован абсолютный исторический рекорд. Это уже третий абсолютный рекорд, который поставили российские фармкомпании в прошлом году, два других приходились на ноябрь (51,4 млрд руб.) и апрель (48,1 млрд руб.). Правда, декабрь примечателен еще и рекордной динамикой отгрузок, относительно декабря 2019 года прирост составил 91,5% (в рублях).

Из 314 производителей рецептурных ЛП в 2020 году девять демонстрировали более чем 10-кратный рост отгрузок в упаковках. Максимальный темпы продемонстрировала «Эдвансд Групп» (Белгородская область), компания увеличила отгрузки в 183 раза.

«В данном случае, конечно, имел место эффект низкой базы, производство ЛП на предприятии стартовало еще в 2017 году, но объемы были очень незначительными, фактически выпускалось несколько тысяч упаковок противотуберкулезного препарата натрия пара-аминосалицилат. В 2020 году ассортимент предприятия дополнился еще двумя продуктами, в частности динамику по компании обеспечил выпуск препарата ламивудин», – отмечается в отчете.

Из 161 производителя ОТС продукции более чем 10-кратный рост отгрузок показали всего две компании. В 16,7 раза увеличились поставки продукции «Вест» (бывшая «Йодные Технологии и Маркетинг»), поставлялись: аммиак, перекись водорода, хлоргексидин и т.п. Также в 10,1 раза удалось нарастить отгрузки компании «Рафарма» (группа «Протек»), здесь речь вообще идет всего об одной позиции – компания активно наращивала отгрузки ибупрофена в форме свечей.

pharmvestnik