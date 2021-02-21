Росздравнадзор будет мониторить ассортимент и объем оборота лекарств из Перечня ЖНВЛП

Росздравнадзор будет проводить мониторинг ассортимента и объема жизненно важных лекарств, находящихся в обороте, а также оценивать, соответствует ли это потребности.

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, которым вносятся изменения в некоторые документы по вопросу мониторинга объема лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП.

Проектом постановления Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018, дополняется новым пунктом 531, согласно которому на основании внесенных субъектами обращения лекарств в систему мониторинга сведений о производстве, хранении, ввозе в Российскую Федерацию, отпуске, реализации, передаче, применении и уничтожении лекарственных препаратов Росздравнадзор будет проводить мониторинг объема лекарств, включенных в Перечень ЖНВЛП, находящихся в обращении, и его соответствия имеющейся потребности.

Потребность в лекарственных препаратах будет определяться на основании содержащихся в системе мониторинга сведений о выводе препаратов из гражданского оборота за шесть месяцев, предшествовавших дате определения потребности в них.

Росздравнадзор и сейчас проводит мониторинг цен как на ЖНВЛП, так и на препараты, не входящие в этот перечень. Оперативный мониторинг цен на социально значимые товары предусмотрен планом правительства по борьбе с коронавирусом, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 марта.

Елена Сидорова

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