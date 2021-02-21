Производители вакцин от COVID-19 начали проводить испытания безопасности на беременных

Компании Pfizer и BioNTech начали международное исследование с участием 4 тыс. добровольцев для оценки безопасности и эффективности их вакцины COVID-19 у здоровых беременных женщин, передает CNBC. В исследования будут включены женщины в возрасте 18 лет, оно пройдет в США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Чили, Мозамбике, Южной Африке, Великобритании и Испании.

Женщины будут получать вакцину в течение 24-34 недель беременности в форме двух прививок с интервалом 21 день – по той же схеме, что использовалась в более крупных клинических испытаний.

После рождения детей участницы исследования будут проинформированы, получали ли они плацебо, а затем им будет предложена вакцина. Новорожденных будут изучать в течение шести месяцев, чтобы выяснить, безопасна ли вакцина для них, и передались ли им защитные антитела.

Производители лекарств заявляли, что сначала им нужно убедиться, что вакцины в целом безопасны и эффективны. В США регулирующие органы требуют, чтобы производители лекарств проводили исследования безопасности на беременных животных, прежде чем тестировать вакцин на беременных женщинах, чтобы убедиться, что они не причинят вред плоду и не приведут к выкидышу. Компании заявили, что эти исследования не выявили новых рисков.

Также исследования на животных провела Moderna, сообщает STAT. Компания J&J, чья вакцина еще не прошла проверку FDA, заявляла, что планирует включить беременных женщин в клинические испытания.

В начале февраля ВОЗ сообщала, что вакцину от COVID-19 компании Moderna не стоит использовать беременным женщинам, если только польза от вакцинации не будет существенно превышать риски. Ранее такое предупреждение было выпущено в отношении вакцины Pfizer.

Николай Соколов

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