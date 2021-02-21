Роспатент получит доступ к данным системы маркировки

Роспатент получит доступ к данным из системы маркировки, а ЦРПТ – к сведениям о зарегистрированных средствах индивидуализации. Соответствующее соглашение подписали Роспатент, Минпромторг и оператор системы маркировки товаров.

Роспатент, Минпромторг и ЦРПТ подписали соглашение об информационном взаимодействии. Оно направлено на обеспечение защиты интеллектуальных прав владельцев товарных знаков и обладателей исключительных прав на географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ). Об этом сообщается на сайте Роспатента.

В соответствии с документом, Роспатент получит доступ к данным из системы маркировки, а оператор – к сведениям о зарегистрированных средствах индивидуализации (товарных знаках, в том числе общеизвестных, а также ГУ и НМПТ).

«Система маркировки – это в первую очередь достоверная, доступная, точная информация о товарах. Потребителю она дает уверенность в качестве, легальности продукции. А предоставление доступа Роспатента к ее данным расширяет возможности для добросовестного бизнеса – как отечественного, так и зарубежного», — говорит статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Благодаря такому сотрудничеству появится возможность сверять заявленные в системе маркировки товарные знаки с информацией о них в Роспатенте. В системе маркировки будет содержаться информация о товарных знаках, которую указывают ее участники. Контрольные ведомства будут получать информацию о компаниях, использующих товарные знаки, но не имеют на них прав, о товарах с такими товарными знаками», — заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Система маркировки в настоящее время охватывает ряд товаров, среди которых лекарственные средства. Оператором системы по решению правительства выступает ООО «Оператор-ЦРПТ».

По данным исследования ЦРПТ и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», обрабатывающего данные более 1 млн онлайн-касс в стране, доля маркированных лекарств, реализованных в рознице, в декабре 2020 года составляла почти треть от всего объема продаж лекарств (в штуках) в аптеках – 32%. При этом в ноябре показатель был на уровне 24%, в октябре – 19%, в сентябре 11%, а в июле – августе 3%, сообщается на сайте ЦРПТ.

Фото: честныйзнак.рф

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