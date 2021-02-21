РААС и Сбер урегулировали разногласия по жалобе на доставку рецептурных препаратов

На встрече Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) с представителями Сбера и «Сбер Еаптеки» 19 февраля 2021 года стороны достигли соглашения: РААС отзовет жалобу в Генпрокуратуру РФ и другие ведомства, «Сбер Еаптека» обязуется не доставлять рецептурные препараты. На встрече Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) с представителями Сбера и «Сбер Еаптеки» 19 февраля 2021 года стороны достигли соглашения: РААС отзовет жалобу в Генпрокуратуру РФ и другие ведомства, «Сбер Еаптека» обязуется не доставлять рецептурные препараты.

На встрече присутствовали старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов и представители «Сбер Еаптеки», включая основателя и гендиректора сервиса Антона Буздалина, рассказал Vademecum участник встречи.

РААС приняла решение отозвать жалобу в Генпрокуратуру и другие ведомства на экстренном заседании координационного совета 18 февраля, после того как представители Сбера обратились к руководителям нескольких аптечных сетей с просьбой урегулировать разногласия.

Жалоба была подана 9 февраля. РААС уличила «Сбер Еаптеку» и «Здоров.ру» в доставке рецептурных препаратов, тогда как правилами дистанционной торговли разрешено доставлять только безрецептурные. Скриншоты заказов, полученных при доставке чеков, были приложены к обращению.

«Сбер Еаптека» основана экс-владельцами сети «А5» Романом и Антоном Буздалиными как «Еаптека». В феврале 2021 года была завершена сделка по приобретению Сбером и ГК «Р-Фарм» по 45% в «Еаптеке», сервис был переименован. Объем вложений Сбера составил 5,7 млрд рублей. В рейтинге «ТОП200 аптечных сетей по итогам первого полугодия 2020 года» «Сбер Еаптека» заняла 22-е место с выручкой 4,3 млрд рублей. «Здоров.ру» занял в этом же рейтинге 15-е место с выручкой почти 8 млрд рублей.

Правила дистанционной торговли и доставки лекарств вступили в силу в мае 2020 года. В ходе обсуждения проекта документа было решено оставить аптекам право доставлять только безрецептурные препараты.

Фото: realnoevremya.ru

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