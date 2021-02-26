Экс-директор клиники «Реавиз» Павел Золотарев стал заместителем главы Минздрава Самарской области

Бывший директор самарской медицинской компании «Реавиз» Павел Золотарев 26 февраля назначен на должность заместителя министра – руководителя департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования в Министерстве здравоохранения Самарской области. Ранее этот департамент возглавлял Асланбек Майрамукаев – он назначен заместителем министра – руководителем департамента фармации‚ медицинской техники и материально-технического обеспечения.

Павел Золотарев в 2005 году окончил Самарский ГМУ по специальности «педиатрия», затем до 2008 года обучался в очной аспирантуре на кафедре общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии в этом же университете, в 2009 году работал ассистентом на кафедре. В период с 2009 по 2010 год Золотарев был директором ООО «Медицинский центр «Здоровые дети», с 2010 по 2015 год – гендиректором ООО «Инвитро-Самара», также в течение года он работал врачом-терапевтом по совместительству в этой же клинике.

С февраля по апрель 2015 года Золотарев был директором в администрации обособленного подразделения ООО «Медицина АльфаСтрахование» в Самаре. С мая 2015 по март 2016 года работал медицинским директором в административно-управленческой службе ООО «Частная клиника «Косма».

С 2012 по 2014 год Павел Золотарев являлся ассистентом кафедры морфологии и патологии в частном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Медицинский институт «Реавиз», до 2020 года был доцентом этой кафедры, с сентября – профессор. Кроме того, в 2016 году он был назначен проректором по лечебной работе в вузе. Также с июня 2018 по январь 2021 года Золотарев руководил ООО «Медицинская компания «Реавиз».

По данным СПАРК-Интерфакс, частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Медицинский институт «Реавиз» было открыто в 1993 году в Самаре и на 60% принадлежит Олегу Алексееву, на 20% – Самарскому ГМУ, по 10% – у Геннадия Гридасова и Николая Лысова. Выручка института в 2019 году составила 994,7 млн рублей, чистая прибыль – 31,9 млн рублей. ООО «Медицинская компания «Реавиз» зарегистрировано в 2016 году в Самаре и на 100% принадлежит Евгению Буренкову. Директором компании после ухода Золотарева стал Игорь Короткин. Выручка компании в 2019 году составила 8,6 млн рублей, чистая прибыль – 388 тысяч рублей.

В июле 2020 года министром здравоохранения Самарской области был назначен Армен Бенян, с апреля 2019 года руководивший Самарской областной клинической больницей (СОКБ) им. В.Д. Середавина. На посту министра Бенян сменил Михаила Ратманова, возглавлявшего региональный Минздрав с 2018 года, а с апреля 2020 года занявшего должность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины в Федеральном медико-биологическом агентстве. В августе 2020 года главврачом СОКБ стал Сергей Пушкин, до этого руководивший городской больницей №8.

В 2020 году руководители минздравов и депздравов сменились в 30 регионах России. Где-то ротация произошла «планово» и без скандалов, а кому-то из отраслевых чиновников пришлось покинуть пост в связи с уголовным расследованием. Самые громкие и значимые кадровые решения – в подборке Vademecum.