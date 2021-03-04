На замглавы Минздрава Самарской области и замглавы «Самарафармации» завели уголовные дела

Чиновники самарского Минздрава и ряд медицинских функционеров не выполнили госконтракты на поставку техники для локально-вычислительных сетей на сумму больше 63 млн руб., считает следствие. В областные медучреждения не поступили и аппаратно-программные комплексы на сумму более 25 млн руб.

Управление Следственного комитета (СК) по Самарской области возбудило уголовные дела против замминистра здравоохранения региона, замглавы «Самарафармации», замдиректора областного медицинского информационно-аналитического центра и руководителя контрактной службы больницы имени В.Д. Середавина. Об этом сообщается на сайте СК. Их подозревают в служебном подлоге (ст. 292 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

По версии следствия, подозреваемые не исполнили госконтракты на закупку компьютерной техники и оборудования для создания локально-вычислительных сетей (ЛВС). С их помощью 116 самарских медорганизаций должны были обмениваться информацией по защищенным каналам. Администратором регионального проекта по созданию таких сетей был назначен замглавы здравоохранения Самарской области.

В СК указали, что в 2020 году замглавы «Самарафармации» заключил госконтракт на сумму более 63 млн руб. с компанией «Метромакс-АйТи», ставшей единственным поставщиком ЛВС для 679 региональных медучреждений.

Следствие считает, что в декабре 2020 года замглавы Минздрава Самарской области, злоупотребляя должностными полномочиями, написал письмо в областной медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ). Согласно письму, «Самарафармации» следовало заключить допсоглашение к контракту, предусмотрев МИАЦ получателем ЛВС, и начать приемные работы по реализации региональной составляющей ЕГИСЗ.

«Письмо предоставило возможность МИАЦ принять фактически невыполненные работы, тогда как МИАЦ не обладало необходимым кадровым составом для приемки всех видов работ во всех учреждениях Самарской области», — заявили в СК. В результате все 63 млн руб. были переданы поставщику, а техника в клиники не поступила.

Также в июле 2020 года «Самарафармация», «Ростелеком» и «Интеллектуальные системы и сети» заключили контракты на поставку аппаратно-программных комплексов в 116 медорганизаций Самарской области. Только в больницу имени В.Д. Середавина поставили больше 500 комплексов на сумму больше 25 млн руб. Акты приема-передачи ввода оборудования в эксплуатацию подписали замглавы «Самарфармации» и руководитель контрактной службы больницы, но фактически программного обеспечения в медучреждении нет, добавили в СК.

Фото: sledcom.ru

Григорий Дубов

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