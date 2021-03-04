«Доход теряют все». Тариф на лучевую терапию снизился в два раза

В актуальной программе госгарантий резко, по сравнению с версией 2020 года, снизилась стоимость тарифов на проведение дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) при лечении онкозаболеваний: в 23-й группе высокотехнологичной медпомощи – с 181,4 тысячи до 74,8 тысячи рублей за случай, в 24-й – с 230,3 тысячи до 169,5 тысячи рублей, в 25-й – с 280 тысяч до 225,8 тысячи рублей. Жесткий секвестр в ФФОМС объясняют «пересчетом тарифов в связи со снижением в их структуре стоимости прочих и накладных расходов». Глава фонда Елена Чернякова уверена, что новая стоимость ДЛТ «четко соответствует необходимым затратам на ее проведение». Vademecum узнал, что думают операторы рынка профильных медуслуг об этом тарифном маневре.

Евгений Хмелевский, заведующий отделом лучевой терапии МНИОИ им. П.А. Герцена, главный внештатный радиолог Минздрава РФ:

– Тариф на ДЛТ был сформирован исключительно на основе учета количества фракций, что мы, как и другие члены профсообщества, не поддерживаем. Сейчас у нас себестоимость 3–5-фракционного облучения (стереотаксическая лучевая терапия) может быть фактически такой же, как и 25–30-фракционного курса.

Кроме того, разработчикам тарифов не удалось принять во внимание то, что лучевая терапия состоит из целого набора технологий, не только и не столько облучательных, а собственно технологий подготовки к лучевой терапии и дополнительной диагностики.

Тезис о том, что предыдущие тарифы были завышены, а нынешние соответствуют реальным условиям, нужно доказывать. Те, кто работают на зарубежном оборудовании с зарубежными технологиями, получают за это гораздо меньше, чем их коллеги за границей. Но техника-то та же и обслуживание ее стоит столько же, так почему стоимость услуги должна стать на порядок меньше?

Конечно, мы, как и коммерческие структуры, негативно относимся к снижению оплаты за пролеченного пациента – доход теряют все. Однако именно то, что частные клиники зачастую не берут тяжелых пациентов, требующих дополнительных затрат, а отправляют их в государственные организации, могло повлиять на формирование тарифов в 2021 году.

Аркадий Столпнер, председатель правления МИБС:

– Более чем двукратное сокращение тарифа на дистанционную лучевую терапию в конечном счете приведет к сокращению доступности этого вида медпомощи, так как при новом тарифе многим медорганизациям, включая государственные, эта работа будет приносить убытки. Достаточно зайти на сайт госзакупок, и вы увидите, что контракт на ремонт и сервисное обслуживание современного ускорителя стоит 15–20 млн рублей в год, а контракт на ремонт и обслуживание МРТ и КТ тоже добавит многомиллионные затраты. Заключать дешевые сервисные контракты без стоимости запасных частей тоже не выход, потому что любая поломка остановит государственную медорганизацию практически до следующего года, до принятия нового бюджета.

Тарифа в 74,8 тысячи рублей недостаточно для покрытия расходов только на ДЛТ, нигде в мире нет такого тарифа для применения современных технологий облучения. Прошлогодний тариф был экономически обоснован и стимулировал развитие в стране современной лучевой терапии.

Наверное, этот год мы сможем пережить, но средства, которые мы планировали потратить на развитие, нам придется перебросить на дофинансирование оказания помощи по лучевой терапии по ОМС. Долго такое положение дел мы не выдержим. Надеемся, что здравый смысл возобладает и тарифы вернутся к прошлогодним цифрам.

Думаю, что мы пока не будем отказываться от лечения на кибер-ноже по ОМС, постараемся взять больше пациентов, но как быть, например, монопрофильным центрам? Более того, при сохранении такой тарифной политики в перспективе нам будет проще свернуть работу в этом направлении и не тратиться на покупку нового аппарата.

Сергей Ильялов, руководитель радиологического центра Gamma Clinic (ГК «МедИнвестГрупп»):

– Тарифы на дистанционную лучевую терапию в 2021 году смешные – нигде в мире курс или сеанс стереотаксического облучения не стоит так, как у нас: $1 000. Конечно, к снижению тарифов положительно относиться невозможно, ведь тариф – это в первую очередь расходы на оборудование, а действующий тариф, если говорить про частников в среднем (бизнес-модель у всех разная), себестоимость услуги не покрывает.

Кроме того, есть и другая проблема. Дело в том, что и в первом, и во втором разделе ВМП (погруженном и не погруженном в ОМС) есть стереотаксическое облучение, только в первом разделе профиль – онкология, во втором – онкология и нейрохирургия. И если в первом разделе тариф начинается от 75 тысяч рублей за процедуру, то во втором разделе, где даже коды МКБ совпадают с первым, за аналогичное лечение государство будет платить 340 тысяч рублей.

Фото: africa.zen.yandex.com

vademec