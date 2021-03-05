Суд США поддержал AstraZeneca в патентном споре по лекарству против астмы

Окружной суд США вынес решение в пользу AstraZenca в судебном процессе против Mylan Pharmaceuticals и Kindeva Drug Delivery. Суд постановил, что патенты британской компании на препарат «Симбикорт» действительны и Mylan нарушила их.

Суд США в Северном округе Западной Вирджинии принял решение в пользу AstraZeneca в судебном процессе по патентному иску против Mylan Pharmaceuticals Viatris и Kindeva Drug Delivery, сообщает Pharmaceutical Technology. Cуд постановил, что патенты AstraZeneca, защищающие показания препарата «Симбикорт» на астму и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), действительны в США.

В октябре 2018 года AstraZeneca подала в суд против Mylan, производящей дженерики, а затем против 3M Company, заявив о нарушении различных патентов, касающихся «Симбикорт» в США. Затем, в июле 2020 года, ​​в качестве ответчика по иску была добавлена Kindeva Drug Delivery, а 3М была отстранена от дела. Mylan и Kindeva, в свою очередь, утверждали, что патентные заявки на «Симбикорт» недействительны в соответствии с законодательством США.

«Симбикорт» был впервые одобрен в США для взрослых пациентов, страдающих астмой, в 2006 году. Затем в 2009 и 2017 годах его маркировка в США была расширена и стала включать ХОБЛ и детскую астму соответственно. Согласно годовому отчету AstraZeneca за 2020 год, компания по-прежнему владеет этими патентами в США на «Симбикорт» до 2022 и 2029 годов.

У AstraZeneca уже возникали юридические проблемы в отношении патентов на «Симбикорт». В 2014 году компания подала несколько исков против попытки Teva запустить в Европе дженерик. В сентябре 2014 года Teva объявила, что Высокий суд Великобритании вынес решение в пользу дела о несостоятельности патентов AstraZeneca на препарат. Ранее в том же году Teva также добилась отзыва патентов AstraZeneca на «Симбикорт» в Европейском патентном ведомстве и в норвежском суде.

Несмотря на продолжающуюся пандемию, AstraZeneca сообщила в финальном отчете за полный 2020 год, что глобальные продажи «Симбикорта» выросли на 9%, до 2,7 млрд долл. Продажи препарата в США составили 1 млрд долл., в то время как в Европе и Японии он столкнулся с конкуренцией со стороны дженериков.

Николай Соколов

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