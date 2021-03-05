Компания «Дельрус» избежала наказания за реализацию марлевых масок ненадлежащего качества

Компании «Дельрус» удалось избежать административной ответственности и штрафа в 1 млн руб. за продажу медицинских марлевых масок ненадлежащего качества летом прошлого года. Изделия не соответствовали регистрационному удостоверению в части размеров, упаковки и маркировки. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Арбитражный суд Республики Коми отказался привлекать компанию «Дельрус» к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ за реализацию недоброкачественных медицинских изделий. С соответствующим иском обратился территориальный орган Росздравнадзора после проведения экспертизы марлевых масок. Вывод суда о малозначительности правонарушения «основан на внутреннем убеждении». Об этом говорится в решении от 2 марта, размещенном в системе «Мой арбитр», на которое обратил внимание «ФВ».

В августе 2020 года в территориальный орган Росздравнадзора поступило обращение от и.о. руководителя ГУП РК «Государственные аптеки Республики Коми», в котором говорилось о поставке «Дельрусом» свыше 349 тыс. масок ненадлежащего качества. Регулятор сделал вывод о наличии в действиях поставщика признаков правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.33 КоАП, изделия были направлены на экспертизу. Она показала, что маски не соответствуют ни требованиям ТУ, ни регистрационному досье к регудостоверению в части размеров, маркировки, комплектности.

Терорган обратился в суд с требованием привлечь организацию к ответственности. Ответчик просил этого не делать, а признать его нарушение малозначительным. Он указывал на несоблюдение процедуры при назначении экспертизы и ссылался на форс-мажор: «реализация медицинских масок в апреле 2020 года связана с чрезвычайной ситуацией – возникновением новой короновирусной инфекции COVID-19 и объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии по указанному заболеванию, в связи с чем правонарушение было совершено в состоянии крайней необходимости».

Суд эти доводы не принял во внимание. Он указал, что административное нарушение имело место, и у компании были возможности его не допускать. Вместе с тем опасности жизни и здоровью граждан не было, к тому же производитель сам отозвал всю серию недоброкачественного товара и вернул покупателям деньги. Стало быть, проступок можно считать малозначительным.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

В марте прошлого года в правительстве обсуждалась возможность назначения единого поставщика медицинских масок в аптеки и ЛПУ страны. Это было продиктовано желанием исключить длинную цепочку перекупщиков, которые возникли на рынке на фоне дефицита масок. В качестве вероятного кандидата на звание уполномоченного оператора называли «Дельрус». Против этой идеи возражал Минфин.

В апреле Национальная фармацевтическая палата, РААС и СРО «Ассоциация независимых аптек» получили письмо, подписанное первым заместителем министра промышленности и торговли Сергеем Цыбом, в котором Минпромторг просил оказать содействие в формировании объемов потребности медицинских масок ООО «Дельрус» в субъектах РФ, а также в их реализации через аптечные сети регионов. Изделия шили в исправительных учреждениях в нескольких регионах страны. Аптеки закупать их не торопились. Кто-то ссылался на низкое качество, кто-то – на слишком высокую цену (35 руб.), а кто-то – на логистические сложности: компания готова была отгружать свой товар только большими партиями.

Екатерина Погонцева

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