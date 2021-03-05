Производством фавипиравира занялся техноцентр «Новамедика Иннотех»

Препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» начали производить на технологических линиях центра «Новамедика Иннотех», дочерней структуры фармкомпании «Новамедика». Предприятие намерено выпускать 100 тыс. упаковок препарата в месяц.

Технологический центр «Новамедика Иннотех» («дочка» компании «Новамедика» и инвестпроект «Роснано») выпустил первую партию препарата для лечения COVID-19 «Авифавир» (фавипиравир) в партнерстве с «Кромис» (совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний «ХимРар»). Об этом говорится в пресс-релизе «Новамедики», поступившем в «ФВ».

Ежемесячно центр будет выпускать 100 тыс. упаковок «Авифавира», препарат уже поставляется в 15 стран. Производство препарата налажено на технологических линиях, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта GMP.

В ноябре 2020 года «Авифавир» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России и разрешение на применение в амбулаторном лечении. Такое решение министерство приняло на основе результатов клинического исследования в России, доказавшего способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

В том же месяце РФПИ объявил, что по распоряжению правительства препарат будет бесплатно предоставляться по программе ОМС пациентам, которые лечатся от коронавируса в медучреждениях. «Авифавир» включен в перечень методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

В России производится два других препарата на основе фавипиравира: «Арепливир» производства компании «Промомед» и «Коронавир» компании «Р-Фарм». ФАС согласовала единую цену для всех производителей фавипиравира – 100 руб. за таблетку.

Фото: novamedica.com

Григорий Дубов

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