Bayer сообщил о незаконном обороте препарата для лечения COVID-19

Из оборота изымается одна серия препарата «Ксарелто®», рекомендованного для лечения коронавирусной инфекции, из-за маркировки на турецком языке.

Росздравнадзор со ссылкой на производителя уведомил фармацевтический рынок о необходимости изъятия из обращения лекарственного препарата «Ксарелто®» (ривароксабан) серии BXJEB81, имеющего маркировку на турецком языке (на упаковке торговое наименование указано в редакции Xarelto®). Об этом сообщил на своем сайте Росздравнадзор.

Указанная серия антикоагулянта производилась немецкой фармкомпанией для реализации на территории Турции, ее ввоз на территорию России и ввод в гражданский оборот в установленном порядке не осуществлялись, следует из письма.

Ривароксабан, относящийся к классу прямых пероральных антикоагулянтов, с октября 2020 года вошел в список рекомендованных Минздравом препаратов для лечения пациентов с COVID-19. Препарат назначают пациентам со среднетяжелой формой инфекции с высоким риском венозных тромбоэмболических осложнений и низким риском кровотечений и в других клинических случаях.

Это не первый случай с турецкими сериями препаратов производства Bayer, выявленных на отечественном рынке. «ФВ» писал об аналогичной ситуации с препаратом «Ксарелто®» в 2019 году.

За последние несколько лет Росздравнадзор публиковал сообщения о турецких «Визанна» и «Мирена®». Незаконное обращение «Мирена®» фиксировали и в 2021 году: две серии в феврале и одна серия в новой забраковке. В марте под надзор регулятора также попал препарат другого производителя – ООО «Амджен» – «Пролиа®️» серии 1116525А, имеющего маркировку упаковки на турецком языке (на упаковке торговое наименование указано в редакции «prolia®»).

Фото: bayer.ru

Таисия Кубрина

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