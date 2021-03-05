Эксперты ВШЭ указали на проблемы взаимодействия властей и фармбизнеса в период пандемии

Регулирование отечественного фармацевтического рынка к началу пандемии было избыточным и несистемным, бизнес и власть имели разные взгляды на приоритеты развития отрасли, сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку НИУ ВШЭ, посвященную оценке влияния пандемии и мер госполитики на фармацевтическое производство. Именно кризис, по мнению аналитиков, побудил участников рынка и власти выстроить диалог по ряду принципиальных для отрасли вопросов.

Главными проблемами в период распространения COVID-19 стали сбои в цепочках поставок сырья и субстанций из Китая и сбои в цепочках поставок оборудования. Представители отрасли, говорится в исследовании, ожидали госинвестиций, однако были неясны их направления — в частности, то, какие цели будут выбраны в качестве приоритетных. Все эти проблемы усложнили оперативное планирование, формирование запасов сырья, негативно сказались на ритмичности производства.

Однако, как обращают внимание авторы исследования, ключевые проблемы отрасли находятся вне влияния пандемии и большинство из них сложились в рамках современной регуляторики. К ним в записке отнесены следующие моменты:

— «Многоглавость» регулирования и отсутствие координации между ведомствами. В контексте регуляторики респонденты упоминали Минздрав, Минпромторг, ФАС. По версии авторов доклада, ведомства слабо ведут информационный обмен с Министерством здравоохранения и не взаимодействуют друг с другом для выработки единого подхода к решению проблем;

— Неадекватное регулирование цен на ЖНВЛП (жизненно важные лекарственные препараты). Рост цен на такие препараты, указывают авторы, в два-три раза меньше уровня средней инфляции, в итоге уже возникал дефицит недорогих препаратов с последующим сворачиванием производства;

— Потеря Минздравом функции «генерального штаба» отрасли. По версии респондентов, принимаемые властями решения чаще отвечали интересам регулирования производственной сферы, лоббировались Минпромторгом и ФАС и редко отвечали интересам развития системы здравоохранения;

— Зависимость российской фармотрасли от импорта оборудования;

— Слабая привлекательность производства для инвесторов. Инвесторы не были заинтересованы в покупке производств, производящих дешевые устаревшие лекарства, также их отталкивают малый рынок и нестабильность регуляторики;

Однако именно кризис стал катализатором процесса налаживания диалога между бизнесом и властью, считают аналитики. За время пандемии властями России были приняты решения, отвечающие интересам фармсообщества, — введена процедура ускоренной регистрации и экспертизы качества лекарств (постановление № 441), разрешена дистанционная торговля безрецептурными препаратами (постановление № 697) и др. Этот процесс продемонстрировал, что регуляторы могут работать быстрее, а уровень бюрократизации может быть снижен, отмечают исследователи.

Основные долгосрочные тренды развития фармпроизводства в России, которые появились в период пандемии, будут развиваться по инерции, а роль государства будет нарастать, считают авторы исследования. Импортозамещение будет носить поступательный характер, в том числе через продолжение локализации производства со стороны иностранных компаний.

Будет происходить постепенное улучшение «средних» с точки зрения инновационности лекарств с сохранением ориентации на дженерики. Ожидается также развитие у производителей собственных каналов сбыта и прямого взаимодействия с покупателями.

Пандемия стимулировала множество административных реформ, наиболее яркое событие — это разрешение онлайн-продажи лекарств без рецепта, теперь нужно решить вопрос с продажей рецептурных, в том числе наркотических препаратов, заявил изданию директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«На рынке сырья также произошли изменения — на субстанции вырос спрос, иностранные поставщики подняли ценник, производители лекарств пытались выстраивать логистику не только через Китай. Вероятно, это повлияет на производство сырья в России, подобные проблемы должны подстегнуть развитие производства по критически важным препаратам», — считает Беспалов.

В России нужно создать прозрачную систему стимулирующих мер, которая позволит привлечь инвестиции в производство субстанций, а также укреплять химическую промышленность для нужд фармы, считает президент компании — производителя фармсубстанций «Активный компонент» Александр Семенов.

Правительство обратило внимание и на проблему с прерыванием поставок субстанций из Китая и Индии, поэтому отрасль ожидает введения неких мер, направленных на поддержку производства субстанций в России, сказал изданию директор департамента по взаимодействию с органами госвласти компании Biocad Алексей Торгов. «Мы понимаем, что производство 1 кг определенной субстанции в России стоит дороже, чем производство 1 тыс. кг такой субстанции в Китае, но в случае, если Китай прекращает производство, наша страна просто останется без лекарства», — отметил он. Также правительство оценило эффект от реализации постановления № 441, которое позволяет проводить третью фазу клинических испытаний после регистрации препарата, поэтому отрасль рассчитывает на дальнейшее сокращение объемов

Записка подготовлена экспертами ВШЭ в рамках проекта, реализуемого институтом при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Исследование основано на интервью с руководителями двух отраслевых ассоциаций — Ассоциации российских фармпроизводителей (АРФП) и Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM), а также на интервью с представителями трех фармкомпаний; ВШЭ не раскрывает их названия.

gxpnews