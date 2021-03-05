PharmaTrace представила решение «быстрой маркировки» для дистрибьюторов

О возможностях облачного решения «CTT for Distribution», которое «позволяет за 15 дней решить проблему маркировки», 3 марта в ходе фармацевтического делового форума на выставке «Аптека 2021», рассказал коммерческий директор по продукту/проекту PharmaTrace Сергей Денисов.

Эксперт, в частности, отметил, что весна 2021 может стать схожей с осенью 2020 в той связи, что проблемы задержки в поставках лекарств могут возобновиться по мере нарастания объемов сигналов проходящих через СМДЛП. Он подчеркнул, что главным аспектом становится корректное репортирование в систему со всех точек прохождения товара по цепочке поставок.

«Значимым показателем при выборе Track&Trace системы, безусловно, является «скорость» и «бесшовность» подключения, именно поэтому мы в PharmaTrace создали специализированное решение для дистрибьюторов «СTT for Distribution», — отметил эксперт. — Оно характеризуется упрощенным процессом быстрой настройки и параметризации. Осуществить интеграцию и подключение к данной системе можно всего за 15 дней. Еще никогда маркировка не была такой доступной и понятной для представителей реального сектора фармацевтического производства и логистики, вместе с PharmaTrace это теперь стало доступно для всех заинтересованных компаний».

Он также добавил, что автоматизированные инструменты, которые содержит в себе «умное облачное решение», позволяют избежать ошибок и отказов со стороны СМДЛП и исключить возможные риски не только при взаимодействии с системой маркировки, но и с любыми другими внешними и внутренними информационными системами компании. Другим важным аспектом эксперт считает, что инновационные решения PharmaTrace направлены на решение задачи по оптимизации и автоматизации всех бизнес-процессов компании-заказчика. Результатом становится эффективное использование и планирование ресурсов, а самое важное — своевременное обеспечение конечного потребителя лекарственным препаратом».

«Таким образом, можно говорить об этом решении как о «подушке безопасности» для фармпроизводителей и фармдистрибьюторов, которая спасает при сбоях в репортаже к или от системы мониторирования движения лекарственных препаратов на территории России, — заключил генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» и модератор сессии форума Герман Иноземцев. — Ведь если система уловит «неправильный сигнал» или его ошибочную очередность, то, в отличие от СМДЛП, она не отправит всю партию в арбитраж для долгого разбирательства, а попытается быстро решить проблему за секунды и часы вместо дней и недель, как при арбитраже».

Материал партнера: PharmaTrace

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