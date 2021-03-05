«ФК Пульс» стал фармдистрибьютором №1 по итогам 2020 года в рейтинге RNC Pharma

Аналитическая компания RNC Pharma поставила «ФК Пульс» на первую строчку рейтинга российских фармдистрибьюторов.

ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2020 г.

«2020 год для российского фармрынка прошел под знаком ажиотажа и дефектуры, — отмечают в RNC Pharma. — Оба эти явления для всех участников рынка безусловное зло, а дистрибьюторы тут не исключение. Однако нельзя не признать, что оптовики – это те немногие участники системы товародвижения, кто может хотя бы попытаться обратить ситуацию себе на пользу».

По мнению аналитиков, спектр возможностей у поставщиков здесь достаточно обширный, начиная от требования предоплаты до навязывания продукции, не пользующейся спросом и т.п.

«Подход хорошо опробованный в последние годы существования советской экономики нашел применение и в рыночных реалиях, хотя и носил по большей части локальный характер, — заключают в аналитической компании. — Стратегическое развитие оптовиков, даже несмотря на кризисную во многих отношениях ситуацию, тоже продолжалось».

Материал партнера: «ФК Пульс»

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