«Р-Фарм» зарегистрировал в России секвенаторы нового поколения Illumina

Группа компаний «Р-Фарм» успешно завершила регистрацию на территории РФ комплекса оборудования для секвенирования нового поколения (Next Generation Sequencing, NGS), разработанного мировым лидером в области генетических исследований Illumina, сообщает «Р-Фарм».

Это оборудование представляет собой первое в России и СНГ универсальное диагностическое решение на основе технологии NGS, предназначенное для применения не только в научных учреждениях, но и в реальной клинической практике — больницах, клиниках, онкологических диспансерах.

Заключительным этапом регистрации в конце января 2021 года стало получение регистрационных удостоверений на секвенатор NextSeqTM550 Dx и набора реагентов NextSeq 550 Dx v2,5 для секвенирования нуклеиновых кислот.

Секвенатор NextSeq550 Dx от Illumina считается прибором, подходящим для крупных (федеральных) клинических центров. Высокая мощность в сочетании со скоростью прочтения позволяет секвенировать полный экзом человека и подходит для широкого онкологического анализа, исследования наследственных заболеваний, хромосомных аббераций и анеуплоидий.

В декабре 2020 года «Р-Фарм» получил регистрационное удостоверение на набор реагентов MiSeqTM Dx v3, разработанный для другой модели секвенатора MiSeq Dx, выведенного на отечественный рынок ранее.

Настольный секвенатор MiSeq Dx предназначен для решения конкретных клинических задач, в первую очередь, таргетного секвенирования, секвенирования небольших геномов, профилирования экспрессии генов и отлично подходит для лабораторий стандартных клинических учреждений.

Таким образом, на сегодняшний день группа компаний «Р-Фарм», являющаяся официальным представителем компании Illumina в России, зарегистрировала на территории страны два готовых IVD-решения (от англ. in-vitro diagnostics, «диагностического оборудования, предназначенного для клинической практики», то есть доступного для системы здравоохранения) от компании Illumina. Это открывает новые возможности для качественного скачка в развитии генетической диагностики в России.

«Применение технологии NGS в реальной клинической практике открывает по-настоящему беспрецедентные перспективы в части своевременной и высокоточной диагностики онкологических и генетических заболеваний. Мы рады, что партнерство с нашими коллегами из компании Illumina — глобального лидера в области секвенирования человеческого генома, чье оборудование обеспечивает три четверти объемов секвенирования в мире — позволит российским пациентам узнавать о проблемах со здоровьем на действительно очень ранних стадиях и получать своевременную и эффективную терапию», – подчеркивает председатель совета директор «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Появление в арсенале специалистов двух полноценных IVD-решений позволит расширить применение молекулярной диагностики на основе NGS и станет мощным импульсом для выявления онкологических и генетических заболеваний в России. NextSeq550Dx, предназначенный для высокопроизводительного секвенирования, представляет собой идеальную модель для крупных федеральных больниц, в то время как настольный секвенатор MiseqDx в большей степени приспособлен для лабораторных исследований в стандартных клинических центрах», – отметил старший вице-президент, генеральный директор Illumina в регионе Европа, Ближний Восток, Африка Пола Дауди.

В планах группы компаний «Р-Фарм» регистрация данных IVD-решений на территории стран СНГ, а также вывод на отечественный рынок другого диагностического оборудования Illumina.

gxpnews