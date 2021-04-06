Московская аптека продавала «Тропикамид» и «Лирику» без рецепта

На юго-востоке Москвы полиция обнаружила аптеку, которая продавала сильнодействующие лекарства без рецепта. Сотрудники МВД обнаружили «Тропикамид», «Лирику» и «Феназепам».

В московской аптеке наркозависимым лицам продавали сильнодействующие лекарства без рецепта. В организации также незаконно хранились препараты, подлежащие предметно-количественному учету. Об этом сообщило УНК ГУ МВД России по Москве.

Грубые нарушения законодательства были зафиксированы в аптеке на улице Шкулева в районе Текстильщики. На незаконную деятельность в полицию пожаловались местные жители.

Как сообщили в МВД, при проверке аптечного пункта были обнаружены: 863 флакона препарата «Тропикамид», 123 блистера препарата «Лирика» и 3 блистера препарата «Феназепам». Действующие вещества этих препаратов включены в Список сильнодействующих и ядовитых веществ. «Работники аптеки реализовывали данные лекарства наркозависимым лицам без рецепта», – говорится в сообщении.

Кроме того, в организации установлено неучтенное хранение препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и их безрецептурный отпуск. Из оборота изъято 10 упаковок препарата «Залдиар»; семь упаковок препарата «Коделанов»; 35 флаконов препарата «Циклоптик» и 80 блистеров препарата «Рутрам».

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. Материалы расследования направлены в Арбитражный суд города Москвы для принятия решения.

За данное административное правонарушение предусматривается штраф в размере от 100 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 дней.

КоАП РФ. Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)

Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

Фото: пресс-служба МВД

Руслан Мавлиханов

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