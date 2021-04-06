Московская аптека продавала «Тропикамид» и «Лирику» без рецепта

На юго-востоке Москвы полиция обнаружила аптеку, которая продавала сильнодействующие лекарства без рецепта. Сотрудники МВД обнаружили «Тропикамид», «Лирику» и «Феназепам».
В московской аптеке наркозависимым лицам продавали сильнодействующие лекарства без рецепта. В организации также незаконно хранились препараты, подлежащие предметно-количественному учету. Об этом сообщило УНК ГУ МВД России по Москве.
Грубые нарушения законодательства были зафиксированы в аптеке на улице Шкулева в районе Текстильщики. На незаконную деятельность в полицию пожаловались местные жители.
Как сообщили в МВД, при проверке аптечного пункта были обнаружены: 863 флакона препарата «Тропикамид», 123 блистера препарата «Лирика» и 3 блистера препарата «Феназепам». Действующие вещества этих препаратов включены в Список сильнодействующих и ядовитых веществ. «Работники аптеки реализовывали данные лекарства наркозависимым лицам без рецепта», – говорится в сообщении.
Кроме того, в организации установлено неучтенное хранение препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и их безрецептурный отпуск. Из оборота изъято 10 упаковок препарата «Залдиар»; семь упаковок препарата «Коделанов»; 35 флаконов препарата «Циклоптик» и 80 блистеров препарата «Рутрам».
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ. Материалы расследования направлены в Арбитражный суд города Москвы для принятия решения.
За данное административное правонарушение предусматривается штраф в размере от 100 до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 дней.
КоАП РФ. Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
- Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Фото: пресс-служба МВД
Руслан Мавлиханов
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