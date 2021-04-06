J&J начала испытания своей вакцины на подростках

Компания Johnson & Johnson заявила о включении в исследования одно- и двухдозовой вакцины от COVID-19 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В Испании и Великобритании уже началась регистрация желающих принять в них участие.

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson (J&J) в пятницу объявила о начале испытания своей вакцины от COVID-19 на подростках в возрасте от 12 до 17 лет в рамках расширения фазы IIa исследования. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Вакцина первоначально будет испытана на небольшом числе подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Поэтапно будут включены участники младшего возраста. В настоящее время проходит набор добровольцев в Испании и Великобритании, а вскоре начнется в США, Нидерландах, Канаде, Бразилии и Аргентине. Как заявила J&J, исследование будет оценивать реактогенность (способность вакцины вызывать побочные эффекты) и иммуногенность двух различных дозировок вакцины. Помимо этого, компания изучит свойства не только однокомпонентной, но и двухкомпонентной вакцины. В ходе испытаний двухдозовой прививки будут проверяться ее свойства при интервале между инъекциями в один, два и три месяца.

Кроме того, производитель ведет переговоры с органами здравоохранения о проведении исследований противоковидной вакцины на беременных женщинах и детях младше 12 лет.

Испытания вакцины, стартовавшие в сентябре прошлого года, первоначально проводили оценку эффективности и безопасности прививки среди взрослых от 18 до 55 лет и пожилых людей старше 65 лет.

В феврале этого года однокомпонентная вакцина Ad26.COV2.S была одобрена для экстренного применения среди лиц старше 18 лет Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, а в марте – Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Общая ее эффективность в качестве средства для профилактики средней и тяжелой форм COVID-19 составила 66%.

Компании Pfizer и BioNTech сообщили на прошлой неделе, что в ходе III фазы испытания их вакцины среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет препарат показал 100%-ную эффективность в противостоянии COVID-19. Первые результаты были основаны на анализе 18 случаев заражения коронавирусом, все из которых были зарегистрированы в группе плацебо. Производители также недавно начали еще одно исследование своей вакцины среди детей в возрасте до 12 лет.

Производитель вакцин Moderna еще в прошлом году начала исследования своей разработки от COVID-19 на подростках в возрасте от 12 лет, а недавно даже включила в испытания шестимесячных младенцев и детей до 12 лет.

AstraZeneca тоже не отстает от конкурентов и с февраля текущего года изучает действие своего препарата AZD1222, известного теперь как Vaxzevria, на детях в возрасте от шести до 17 лет в Великобритании.

Владимир Заболотских

pharmvestnik