Роспотребнадзор сообщил об отправке в регионы более 230 тыс. доз «ЭпиВакКороны»

В 40 российских регионов отправили более 230 тыс. комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона», сообщили в Роспотребнадзоре. Поставки осуществляет холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

Более 230 тыс. комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» направили в 40 субъектов России. Это первая крупная партия вакцины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Поставки препарата в регионы осуществляет холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

Компания «Вектор-Биальгам», производящая вакцину, планирует масштабировать ее производство до 10 млн доз ежемесячно к концу года. Пока предприятие разливает в месяц 1,5 млн доз в ампулах и 5 млн в шприцах.

«ЭпиВакКорона», разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Регистрационное удостоверение вакцине Минздрав России выдал 13 октября.

Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета в Роспотребнадзоре рекомендуют использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины.

«Эти ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной «ЭпиВакКорона», – заверили в Роспотребнадзоре.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

Елена Сидорова

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