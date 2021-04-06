В России регистрируется пятый вариант фавипиравира

Минздрав принял заявку на регистрацию очередного препарата с содержанием противовирусного средства фавипиравир. Производитель нового препарата, компания «Нанолек», приступила к третьей фазе клинических испытаний.

Минздрав принял регистрационное досье на фавипиравир компании «Нанолек» — препарат под названием «Ковидолек». Запись об этом представлена в разделе информации, связанной с осуществлением государственной регистрации ГРЛС.

Месяц назад ведомство одобрило проведение III фазы клинических испытаний «Ковидолека» у пациентов, госпитализированных c COVID-19, писал «ФВ». Всего заявлено 200 участников исследования, которое должно завершиться в конце 2022 года.

Постоянную регистрацию в России получили уже четыре препарата с действующим веществом фавипиравир. Как следует из реестра разрешений клинических исследований Минздрава, все четыре производителя проводили исследование III фазы, а не исследование биоэквивалентности, которое требуется для регистрации дженериков. Оригинальный фавипиравир под брендом Avigan выпускает японская компания Fujifilm Toyama Chemical Co LTD.

В десятой версии временных клинических рекомендаций Минздрава по лечению коронавирусной инфекции фавипиравир присутствует. Он включен в приоритетные схемы лечения амбулаторных больных.

Анастасия Теслина

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