AstraZeneca лишилась права производить вакцины на заводе в США Роспотребнадзор сообщил об отправке в регионы более 230 тыс. доз «ЭпиВакКороны» » В России регистрируется пятый вариант фавипиравира Минздрав принял заявку на регистрацию очередного препарата с содержанием противовирусного средства фавипиравир. Производитель нового препарата, компания «Нанолек», приступила к третьей фазе клинических испытаний. Минздрав принял регистрационное досье на фавипиравир компании «Нанолек» — препарат под названием «Ковидолек». Запись об этом представлена в разделе информации, связанной с осуществлением государственной регистрации ГРЛС. Месяц назад ведомство одобрило проведение III фазы клинических испытаний «Ковидолека» у пациентов, госпитализированных c COVID-19, писал «ФВ». Всего заявлено 200 участников исследования, которое должно завершиться в конце 2022 года. Постоянную регистрацию в России получили уже четыре препарата с действующим веществом фавипиравир. Как следует из реестра разрешений клинических исследований Минздрава, все четыре производителя проводили исследование III фазы, а не исследование биоэквивалентности, которое требуется для регистрации дженериков. Оригинальный фавипиравир под брендом Avigan выпускает японская компания Fujifilm Toyama Chemical Co LTD. В десятой версии временных клинических рекомендаций Минздрава по лечению коронавирусной инфекции фавипиравир присутствует. Он включен в приоритетные схемы лечения амбулаторных больных. Анастасия Теслина

pharmvestnik