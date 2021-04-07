Правительство утвердит порядок приобретения лекарств и медизделий для «Круга добра»

Правительство утвердит порядок приобретения лекарств и медизделий для подопечных «Круга добра», а также создаст информационный ресурс, с помощью которого можно будет контролировать, какие препараты закуплены для ребенка, результаты его лечения.

При участии фонда «Круг добра» в четыре региона уже поступили необходимые препараты для детей с тяжелыми заболеваниями. В ближайший месяц их получат дети и из других субъектов страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседаниеи Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Мишустина, сейчас важно грамотно выстроить работу фонда, чтобы помощь была эффективной, а закупка и доставка препаратов шли прозрачно.

«Правительство утвердит порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями. Будут определены в том числе зоны ответственности попечительского и экспертного советов фонда, их обязанности в соответствии с указом президента», – отметил вице-премьер.

Вся информация о детях, которым нужна помощь «Круга добра», должна собираться в специальном информационном ресурсе. Там будут как федеральные сведения, так и данные от регионов.

«Можно будет контролировать, какие препараты закуплены для ребенка, результаты его лечения. Это сделает работу фонда максимально прозрачной и понятной. Правила ведения такого информационного ресурса будут утверждены», – сказал Мишустин.

В середине февраля правительство направило фонду первый транш в размере 10 млрд руб.

Елена Сидорова

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