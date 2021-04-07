Мишустин поручил до конца недели разработать дополнительные меры по защите от коронавируса

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России стабильна, есть угроза распространения его мутантных штаммов. Для этого правительство поручило разработать дополнительные меры по защите граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице- премьеру Татьяне Голиковой подготовить и к 9 апреля доложить о дополнительных мерах защиты россиян от коронавируса. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

«Татьяна Алексеевна, прошу вас совместно с Роспотребнадзором, учеными, врачами подготовить и предложить дополнительные меры по защите людей. Обсудить это и к пятнице представить ваши предложения», – сказал Мишустин.

По результатам более чем 10 тыс. секвенирований различных вариантов коронавируса, в России обнаружено 103 «британских» варианта и 10 «южноафриканских», сообщила на совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все они «были привезены из-за рубежа».

«Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения», – заявила Попова.

По ее словам, из разных стран привезены и «британские», и «южноафриканские» варианты, но только из Турции ввезены оба варианта разными людьми и в разное время. В этой стране зафиксировано резкое осложнение ситуации: с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%.

«Ситуация там продолжает ухудшаться, и это не может не беспокоить нас. Мы продолжаем держать ситуацию с эпидрисками на особом контроле в связи с тем, что самое высокое число авиапассажиров в удельном весе всех перевозок приходится именно на Турцию. И в преддверии праздников это, конечно, тоже крайне важно», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

В середине февраля президент Владимир Путин поручил правительству расширить и профинансировать научно-практические исследования по расшифровке (секвенированию) геномов циркулирующих в России и в мире возбудителей инфекций, а также провести дополнительные исследования эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса.

23 марта Мишустин подписал постановлением № 448, в соответствии с которым федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, должны направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

pharmvestnik