В Томской области обнаружили нелегальное производство медизделий на 120 млн рублей

Следственное управление (СУ) СК РФ по Томской области возбудило уголовное дело из-за производства медицинских изделий для лазерных процедур без лицензии в крупном размере (ч. 2 ст. 235.1 УК РФ). Компания произвела больше ста аппаратов, которые были реализованы в другие регионы за более 120 млн рублей. Следственное управление (СУ) СК РФ по Томской области возбудило уголовное дело из-за производства медицинских изделий для лазерных процедур без лицензии в крупном размере (ч. 2 ст. 235.1 УК РФ). Компания произвела больше ста аппаратов, которые были реализованы в другие регионы за более 120 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники одной из компаний организовали производство медизделий для медицинских лазерных процедур с марта 2018 по июль 2020 года. За это время было собрано больше ста аппаратов, выручка от их продажи превысила 120 млн рублей. При этом у компании не было лицензии на производство и техобслуживание медтехники.

Сотрудники СУ СК РФ по Томской области провели обыски на месте производства медизделий и на складе хранения комплектующих. Расследование дела продолжается, о его фигурантах не сообщается.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о нелегальном производстве и сбыте косметологического лазерного оборудования, «предназначенного для депиляции, фотоомоложения, удаления татуировок и пигментных пятен».

В марте 2021 года прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по другому делу о производстве фальсифицированной медицинской техники – рентгенографических аппаратов на общую сумму 56 млн рублей.

По версии следствия, с октября 2018 по январь 2019 года заместитель директора одного из предприятий, выпускающего сложные технические изделия, организовал производство и поставку в клиники Томской области четырех рентгенографических аппаратов общей стоимостью 56 млн рублей. Медтехника была снабжена фальсифицированной информацией о своих характеристиках и изготовителе. Несоответствие было выявлено при приемке оборудования в медучреждения, в связи с чем заказчик не производил оплату за поставки. Обвиняемый не признал свою вину. Санкция по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ предполагает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.