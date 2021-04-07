ВОЗ не увидела связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и образованием тромбов

ВОЗ не видит связи между вакцинацией британско-шведским препаратом от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов у привитых пациентов. Об этом на брифинге заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожеру Пинту де Са Гаспар. По его словам, ряд регулирующих органов и комитетов ежедневно получают данные о вакцине и оценивают их. На данный момент польза от вакцины AstraZeneca превышает риски возникновения побочных эффектов, подчеркнул глава департамента ВОЗ.

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и появлением тромбозов у пациентов. Об этом он заявил в интервью газете Il Messaggero. Кавалери отметил, что ЕМА пока не знает, что именно вызывает такую реакцию организма на вакцину. «Среди вакцинированных количество случаев церебрального тромбоза у молодых людей выше, чем мы ожидали. Это мы должны признать», — сказал Кавалери.

В середине марта EMA также проверяло вакцину AstraZeneca, тогда регулятор сообщал, что преимущества вакцины перевешивают риски побочных эффектов. Проверка прошла на фоне отказа ряда европейских государств от вакцины. После заявления ЕМА часть стран, включая Германию, Францию и Испанию, возобновили вакцинацию AstraZeneca. При этом в конце марта EMA переименовало препарат в Vaxzevria.

Григорий Дубов

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