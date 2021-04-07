Белозерцев признался в получении 20 млн рублей от Шпигеля

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей, но отметил, что они предназначались для избирательной кампании, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов бывшего чиновника.

«Оперативно-разыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов «Биотэк» совершил Белозерцев. Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своем решении не смог это опровергнуть», – сказал представитель защиты в ходе заседания суда по жалобе на арест Белозерцева.

По его словам, запись телефонных переговоров фигурантов дела подтверждает, что никто не ставит в зависимость получение Белозерцевым денег и открытие новых складов компаний Шпигеля в Пензенской области. Бывший губернатор также заявил, что «никогда не создавал преференций компании «Биотэк» для работы в регионе.

По словам адвоката, автомобиль Mercedes, ставший, по версии следствия, частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании «Биотэк».

«Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании «Биотэк» и находится в лизинге», – сказал адвокат. Сам Белозерцев также отрицал получение этой машины в собственность. Кроме того, защита Белозерцева настаивает на том, что из-за проблем со здоровьем ему нельзя находиться в СИЗО.

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